Φωτιά τώρα στο Λαύριο, ρίψεις από 5 εναέρια - Ήχησε «112»

Φωτιά τώρα στο Λαύριο, ρίψεις από 5 εναέρια - Ήχησε «112» Φωτογραφία: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ/FACEBOOK
Συναγερμός για φωτιά στο Λαύριο σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην περιοχή του Λαυρίου.

Η πυροσβεστική έλαβε κλήση για συμβάν φωτιάς στη Παλαιοκαμάριζα και στο σημείο σπεύδουν οι πρώτες επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα. Λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή υπάρχει σημαντική κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Συγκεκριμένα στο μέτωπο επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 5 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid033Jxufm7SRZMx5wzRxBgwxmokArDj7CpVwP4af7md4fgdqtNfYM9mY1NoBm5Fq5TNl&id=100064405491310}

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1186397190183786&set=a.458899589600220}

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1186410950182410&set=a.458899589600220}

{https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1607581963532615&set=p.1607581963532615&type=3}

Πηγή Φωτογραφιών: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής

70 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες στο Λαύριο

Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και αυτή την ώρα κινητοποιούνται και εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης ώστε το μέτωπο να οριοθετηθεί και να μην επεκταθεί σε κατοικημένες περιοχές.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά στην Παλιοκαμάριζα Αττικής: Σε εξέλιξη η μάχη με τις φλόγες. Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π, με υποστήριξη από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1960651395381531093}

Ήχησε «112» για την φωτιά στο Λαύριο

Με μήνυμα «112» οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στο Λαύριο ενημερώθηκαν να είναι σε ετοιμότητα λόγω φωτιάς. Το μήνυμα που στάλθηκε στα κινητά ανέφερε «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Θορικού #Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0qczLgpciY29YBg8ZGWxoBJdem3FDeSFZz4t7hSiAzoFAUM9cHyPq7aoN2TMrwePgl}

Λίγα λεπτά αργότερα το 112 έστειλε στους κατοίκους της περιοχής Θορικού να εκκενώσουν προς Λαύριο.

fotia382_940a7.jpg

