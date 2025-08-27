Games
Novartis: Πρόταση για ενοχή για ψευδείς καταθέσεις, απαλλαγή για ψευδή καταμήνυση

Η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, Ειρήνη Πελεκάνου.

Την ενοχή των δύο άλλοτε προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis για ψευδή κατάθεση, όχι όμως και για ψευδή καταμήνυση, πρότεινε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, Ειρήνη Πελεκάνου.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να καταδικαστεί η πρώην ιδιαίτερη γραμματέας του Κ. Φρουζή, Μαρία Μαραγγέλη, για όλες τις καταθέσεις της σε βάρος των πολιτικών προσώπων, ενώ για τον Φιλιστώρα Δεστεμπασίδη πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος μόνο ως προς τους Άδωνι Γεωργιάδη, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Γιάννη Στουρνάρα και τη σύζυγό του, Λίνα Νικολοπούλου.

Η εισαγγελική πρόταση χαρακτηρίστηκε από πολλούς προσεκτική και ζυγισμένη· φάνηκε να ισορροπεί ανάμεσα στις καταγγελίες των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων και στα στοιχεία που προέκυψαν, αφήνοντας σαφείς αιχμές για «σκοτεινά σημεία» στην υπόθεση της Novartis, τα οποία μάλιστα, όπως παρατήρησε, παραμένουν.

Για την εισαγγελέα, ήταν σαφές πως σκάνδαλο υπήρξε, όπως και προνομιακή μεταχείριση της φαρμακοβιομηχανίας στην αγορά του φαρμάκου. Ωστόσο, αυτό που μέτρησε για την κρίση της ήταν η βεβαιότητα με την οποία μίλησε η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας Αικατερίνη Κελέση για χρηματισμούς, κάτι που δεν έκανε ο Φιλιστώρας Δεστεμπασίδης, ο οποίος επικαλείτο κάθε φορά τα λόγια του Κ. Φρουζή.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την απαλλαγή και των δύο κατηγορουμένων για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, λέγοντας μεταξύ άλλων:
«Η μόνη ευθεία καταμήνυση που υπάρχει είναι από τον κ. Σαράκη στην Αμερική για λογαριασμό των πελατών του. Δεν υπάρχει καμία άλλη καταμήνυση, οποιασδήποτε μορφής. Ούτε μήνυση, ούτε κατάθεση, ούτε τίποτα που να δείχνει πρόθεση καταμήνυσης. Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να καταθέσουν στο πλαίσιο έρευνας έπειτα από καταγγελία που είχε ήδη γίνει. Η ψευδής καταμήνυση προστέθηκε αυτεπάγγελτα από την εισαγγελία. Θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι για την ψευδή καταμήνυση».

Η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε την ενοχή της Μαρίας Μαραγγέλη για ψευδή κατάθεση αναφορικά με τους Αντώνη Σαμαρά, Ανδρέα Λοβέρδο, Μάριο Σαλμά, Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λίνα Νικολοπούλου, Δημήτρη Αβραμόπουλο και Νίκο Μανιαδάκη.

Επίσης, την ενοχή του Φιλιστώρα Δεστεμπασίδη για μέρος των καταθέσεών του σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λίνας Νικολοπούλου και Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Η εισαγγελέας διαφοροποιήθηκε ως προς τους δύο κατηγορούμενους, αξιολογώντας το γεγονός ότι η μεν Μαραγγέλη όσα κατέθεσε τα παρουσίασε ως πραγματικά περιστατικά, ενώ ο Δεστεμπασίδης —στη συντριπτική πλειοψηφία των καταθέσεών του— αποδίδει όσα λέει στον Κωνσταντίνο Φρουζή, μεταφέροντας ουσιαστικά πληροφορίες και όχι γεγονότα. Όπως χαρακτηριστικά είπε η κ. Πελεκάνου:
«Όποιος κηρύσσεται ένοχος για ψευδή κατάθεση πρέπει συνειδητά να καταθέτει ψευδή περιστατικά. Κρίσεις και απόψεις δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την περίπτωση».

Κλείνοντας την αγόρευσή της, ανέφερε:

«Οι κατηγορούμενοι πίστευαν ότι μπορούν να πουν ό,τι θέλουν γιατί ήταν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και δεν μπορούσε να τους ακουμπήσει κανείς. Παρόλα αυτά επέλεξαν από την αρχή να πουν ότι μεταφέρουν όσα ξέρουν από τον Φρουζή, προσθέτοντας βέβαια δικές τους κορώνες. Ο Φρουζής όμως τα αρνείται, αλλά δεν τους έχει καταμηνύσει… Δεν θέλει πράγματι δικαστικούς αγώνες, όπως είπε; Ή φοβάται ότι μια προκαταρκτική εξέταση θα σκάψει παραπάνω; Το δικαστήριο αυτό δεν δικάζει εγκλήματα διαφθοράς· είναι ένα απλό Μονομελές. Το ζήτημα δεν είναι η δυσφήμηση των προσώπων, αλλά το ότι διακυβεύτηκε η ορθή απονομή της Δικαιοσύνης».

Σχετικά με τον Φιλιστώρα Δεστεμπασίδη, η εισαγγελέας ανέφερε πως η αθωότητά του για την εξ απορρήτων συνεργάτιδα του Άδωνι Γεωργιάδη, Βασιλική Κατραβά, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, προκύπτει από την κατάθεσή του και μόνο.

Μαραγγέλη για Σαμαρά

«Η Μαραγγέλη λέει πως η Novartis κέρδισε την εύνοια Σαμαρά. Δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης στο Μέγαρο Μαξίμου· ανύπαρκτος ο χώρος στάθμευσης και μόνο οι αρχηγοί κρατών μπαίνουν. Στις 28/1/2018 αναφέρει ότι συνάντησε τον Πτωχό και κλείστηκε έπειτα το ραντεβού. Έφυγε “υποτίθεται” για το Μαξίμου —αυτό το λέω εγώ, εκείνη δεν το είπε έτσι. Από τις καταθέσεις της βλέπω ότι ο Φρουζής είχε την αντιμετώπιση που θα έπρεπε να έχει όποιος θα το επισκεπτόταν. Η βαλίτσα, τα πολύχρωμα χαρτονομίσματα, το τηλεφώνημα για το πάρκινγκ παίζουν ρόλο δημιουργίας εντυπώσεων. Η Μαραγγέλη χθες έδωσε άλλη διάσταση. Έγινε τραπεζική έρευνα και προέκυψε ότι σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε παράνομη πράξη. Η Μαραγγέλη να κηρυχθεί ένοχη για Σαμαρά».

Μαραγγέλη για Λοβέρδο

«Η Μαραγγέλη παρουσιάζει ως βέβαιο το γεγονός χρηματισμού Λοβέρδου και δεν το αποδίδει στο Φρουζή, όπως ο Δεστεμπασίδης. Παρουσιάζει όσα λέει ως γεγονότα και όχι ως πληροφορίες. Σε δεύτερη κατάθεσή της, καταθέτει με υποδειγματικό τρόπο όλα τα περιστατικά που την οδήγησαν στο συμπέρασμα αυτό.
Ο Λοβέρδος ελέγχθηκε και δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό. Να κηρυχθεί ένοχη για Λοβέρδο».

Μαραγγέλη για Σαλμά

«Επί Σαλμά ελήφθησαν αποφάσεις που δεν ευνοούσαν καμία φαρμακευτική. Όλα αυτά μηδενίζουν την πιθανότητα να ευνοούσε φαρμακευτικές εταιρίες. Να κηρυχθεί ένοχη για Σαλμά».

Μαραγγέλη για Γεωργιάδη

«Είπε για αντάλλαγμα 2 εκατ. ευρώ, τα οποία πήρε σε βαλιτσάκι. Είπε πως τα γνωρίζει από τον Φρουζή. Ανέφερε συνάντηση Φρουζή και Γεωργιάδη, γεγονός που παραδέχθηκαν και οι δύο άνδρες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η Μαραγγέλη αναφέρει ότι μπροστά της έγιναν τρεις παραλαβές χρημάτων.
Για τον Γεωργιάδη υπήρξαν κάποιες αδιευκρίνιστες καταθέσεις ποσών, αλλά δεν ερευνήθηκαν περαιτέρω αφού δεν βρέθηκε κάτι αξιόποινο».

Μαραγγέλη για Στουρνάρα και Νικολοπούλου

«Κατέθεσε με βεβαιότητα ότι ο Στουρνάρας χρηματίστηκε και τα χρήματα ξεπλύθηκαν μέσω της εταιρίας της συζύγου του. Δεν είπε πως της μεταφέρθηκαν από άλλον οι πληροφορίες, αλλά πως το γνωρίζει γιατί συμμετείχε στη διοργάνωση. Οι λογαριασμοί της οικογένειας Στουρνάρα έχουν ελεγχθεί 11 φορές και δεν έχει βρεθεί τίποτα».

Μαραγγέλη για Αβραμόπουλο

«Δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί της. Δεν αφήνει περιθώριο παρεξήγησης. Μεταφέρει ως πραγματικά περιστατικά την καταβολή των 200.000 ευρώ. Οι λογαριασμοί ερευνήθηκαν αλλά δεν βρέθηκαν χρήματα να προέρχονται από τη Novartis».

Δεστεμπασίδης για Γεωργιάδη

«Ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές αυτή τη φορά. Εξήγαγε συμπέρασμα και έκανε λόγο για ξέπλυμα χρημάτων. Λέει πως γνώριζε τα έσοδα Γεωργιάδη και δε θα μπορούσαν να στηριχτούν οι κινήσεις του σε αυτά και συμπέρανε ότι ξεπλένει χρήματα. Παρουσίασε ως δεδομένο ότι τα έσοδα των τηλεπωλήσεων είναι εικονικά και προέρχονται από ξέπλυμα».

Δεστεμπασίδης για Αβραμόπουλο

«Την αρμοδιότητα να αποφασίσει για την πανδημία δεν την έχει ο εκάστοτε υπουργός. Σε καμία περίπτωση οι αρμοδιότητες δεν συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του υπουργού Υγείας. Οποιαδήποτε δήλωση ανάκλησης και να γίνει στο ακροατήριο αντιμετωπίζεται από εμένα με δυσπιστία. Είναι σε θέση ο Δεστεμπασίδης να γνωρίζει την ανακρίβεια των λεγομένων του. Τέλεσε το αδίκημα· στοιχειοθετείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση».

Δεστεμπασίδης για Στουρνάρα και Νικολοπούλου

«Αν και οι ισχυρισμοί του αποδίδονται στον Φρουζή, υπάρχει και διαφορά. Τα θέματα της διοργάνωσης συνεδρίων εμπίπτουν στον επαγγελματικό τομέα του, άρα ό,τι και να έλεγε ο Φρουζής, ο Δεστεμπασίδης έπρεπε να ξέρει πώς διοργανώνονται τα συνέδρια. Δεν μπορούσε να παραπλανηθεί».

