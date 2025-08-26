Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Σάκης Αρναούτογλου: Αρκετή ζέστη στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο καιρός έως 6/9

Σάκης Αρναούτογλου: Αρκετή ζέστη στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο καιρός έως 6/9
Ο Σεπτέμβριος θα μπει με σχεδόν καλοκαιρινή ζέστη, λέει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Σκαμπανεβάσματα θα έχει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται αρκετή ζέστη, αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε.

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ζέστη σε σχεδόν καλοκαιρινά επίπεδα, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, όχι κάτι ακραίο. Στις 2-3 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αρκετή ζέστη», σημειώνει, καθώς εκείνο το διήμερο η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας αναμένεται να φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει +2 βαθμούς Κελσίου για κέντρα μεγάλων πόλεων και κλειστές πεδινές περιοχές.

arnaoutoglou_thermokrasia_7ac5c.png

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Αύριο, Τετάρτη (27/8), υπάρχει η πιθανότητα για τοπικά φαινόμενα στη βόρεια Εύβοια και τη Μαγνησία το πρωί και για μπόρες στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυνατοί άνεμοι, με ριπές 7-8 μποφόρ, όπως και στην Κρήτη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28-33 βαθμούς Κελσίου.

Ηλιοφάνεια θα έχουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή (28-29/8). Την Πέμπτη θα φυσά πολύ δυνατός άνεμος στις βόρειες Κυκλάδες, την Αττική, τη νότια Εύβοια και την Κρήτη. Την Παρασκευή θα παραμείνουν ισχυροί οι βοριάδες.

Το Σάββατο (30/8) αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Όμως, από το μεσημέρι ο καιρός θα γίνει ιδιαίτερα άστατος στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Το απόγευμα και το βράδυ αναμένονται μπόρες στη δυτική Στερεά, την ορεινή δυτική Θεσσαλία και το κεντρικό Ιόνιο. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές της Μακεδονίας, ενώ πέφτει η ένταση των ανέμων.

Την Κυριακή (31/8) βελτιώνεται ο καιρός. Έως το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο Θερμαϊκό.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=1nV8t-kIyHc}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία αλλά και καταιγίδες

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία αλλά και καταιγίδες

Ελλάδα
Καιρός σήμερα: Ισχυροί άνεμοι και βροχές - Στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία

Καιρός σήμερα: Ισχυροί άνεμοι και βροχές - Στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία

Ελλάδα
Καιρός: Με μπόλικα μποφόρ, μελτέμια και ανάσες δροσιάς αποχωρεί ο Αύγουστος

Καιρός: Με μπόλικα μποφόρ, μελτέμια και ανάσες δροσιάς αποχωρεί ο Αύγουστος

Ελλάδα
Αίθριος ο καιρός σήμερα, πού θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες

Αίθριος ο καιρός σήμερα, πού θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες

Ελλάδα

NETWORK

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

healthstat.gr
Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr
Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

healthstat.gr
Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

healthstat.gr