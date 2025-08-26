Σάκης Αρναούτογλου: Αρκετή ζέστη στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο καιρός έως 6/9

Ο Σεπτέμβριος θα μπει με σχεδόν καλοκαιρινή ζέστη, λέει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Σκαμπανεβάσματα θα έχει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται αρκετή ζέστη, αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε.

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ζέστη σε σχεδόν καλοκαιρινά επίπεδα, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, όχι κάτι ακραίο. Στις 2-3 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αρκετή ζέστη», σημειώνει, καθώς εκείνο το διήμερο η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας αναμένεται να φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει +2 βαθμούς Κελσίου για κέντρα μεγάλων πόλεων και κλειστές πεδινές περιοχές.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Αύριο, Τετάρτη (27/8), υπάρχει η πιθανότητα για τοπικά φαινόμενα στη βόρεια Εύβοια και τη Μαγνησία το πρωί και για μπόρες στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυνατοί άνεμοι, με ριπές 7-8 μποφόρ, όπως και στην Κρήτη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28-33 βαθμούς Κελσίου.

Ηλιοφάνεια θα έχουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή (28-29/8). Την Πέμπτη θα φυσά πολύ δυνατός άνεμος στις βόρειες Κυκλάδες, την Αττική, τη νότια Εύβοια και την Κρήτη. Την Παρασκευή θα παραμείνουν ισχυροί οι βοριάδες.

Το Σάββατο (30/8) αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Όμως, από το μεσημέρι ο καιρός θα γίνει ιδιαίτερα άστατος στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Το απόγευμα και το βράδυ αναμένονται μπόρες στη δυτική Στερεά, την ορεινή δυτική Θεσσαλία και το κεντρικό Ιόνιο. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές της Μακεδονίας, ενώ πέφτει η ένταση των ανέμων.

Την Κυριακή (31/8) βελτιώνεται ο καιρός. Έως το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο Θερμαϊκό.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=1nV8t-kIyHc}