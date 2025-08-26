Φωτιά τώρα στην Παιανία, λίγα μέτρα από την Αττική Οδό και στο πλάι του Προαστιακού

Στο σημείο της φωτιάς σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Παιανία.

Στο σημείο που ξεπήδησαν οι φλόγες δημιουργήθηκε έντονος μαύρος καπνός που κινητοποίησε τους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η εστία εντοπίζεται κοντά στον Προαστιακό στην Κάντζα στον παράδρομο της Αττικής Οδού στην οδό Αγίας Μαρίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν προσεγγίσει στο σημείο και ξεκινούν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Ειδικότερα, 15 οχήματα και 30 πυροσβέστες έχουν σπεύσει για την μάχη με τις φλόγες. Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση ενώ σε λίγο αναμένεται να δοθεί και εντολή για εναέρια μέσα.

Το μέτωπο της φωτιάς σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr εντοπίζεται πλησίον της εταιρείας Mortek ενώ οι πρώτες φλόγες έχουν μπει ήδη στο προαύλιο χώρο του εργοστασίου. Η φωτιά επεκτείνεται με κατεύθυνση προς τον Υμηττό αναφέρει το irafina.gr