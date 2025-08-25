Με ρυμουλκό το Flying Dolphin XIX προς Πειραιά, λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 118 επιβάτες

Λόγω εμπλοκής αντικειμένου στο σύστημα υδροπρόωσης του Flying Dolphin XIX.

Ένα απρόοπτο προκαλεί ταλαιπωρία στους 181 επιβάτες του Flying Dolphin XIX, καθώς αυτό κινείται με ρυμουλκό προς το λιμάνι του Πειραιά.

Το πρόβλημα προκλήθηκε από εμπλοκή αντικειμένου στο σύστημα υδροπρόωσης, ενώ το Flying Dolphin XIX έπλεε από την Αίγινα προς τον Πειραιά. Εκτελούσε δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και τον Πειραιά, με 118 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος.

Αρχικά το Λιμενικό ενημέρωσε ότι το Flying Dolphin XIX πλέει προς το λιμάνι του Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα ανακοινώθηκε πως ρυμουλκείται από το SVS II, συνοδεία πλωτού του Λιμενικού, προς τον Πειραιά.