Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Βασίλης Καλογήρου: Η αινιγματική ανάρτηση της μητέρας του - «Ξέρουμε ότι λένε ψέματα»

Βασίλης Καλογήρου: Η αινιγματική ανάρτηση της μητέρας του - «Ξέρουμε ότι λένε ψέματα»
Η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου αφήνει αιχμές για την διαχειριση της υπόθεσης των συνθηκών θανάτου του γιου της και μιλάει για ψέματα.

Μια αινιγματική δημοσίευση έκανε στο Facebook η Σοφία Αποστολάκη, μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε πλαγιά του Τυρνάβου τον Φεβρουάριο, μετά από σχεδόν 50 ημέρες αναζήτησης. Στην ανάρτηση, η κα Αποστολάκη ανέφερε, παραφράζοντας τον Ρώσο συγγραφέα Αλεξάντρ Σολζενίτσιν:

«Ξέρουμε ότι λένε ψέματα, Ξέρουν ότι λένε ψέματα, Ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε ότι λένε ψέματα, Ξέρουμε ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Αλλά εξακολουθούν να λένε ψέματα!!!» Η δημοσίευση συνοδευόταν από φωτογραφία του γιου της, 39 ετών.

{https://www.facebook.com/sofia.kalogirou.77/posts/pfbid023AtAWHEydn5Tk2isvbXadvqyaFGpTVT9FUPYR5n7jTzmEaNpTNK3W7c77K6TLqW7l}

Yπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας απέρριψε την έγκληση του πατέρα του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος είχε κάνει λόγο για αρπαγή και δολοφονία. Σύμφωνα με το Larissanet.gr Η ιατροδικαστική έκθεση που παραδόθηκε στις Αρχές στα τέλη Ιουνίου έδειξε ως αιτία θανάτου τη θανατηφόρο υποθερμία, με τυχόν αλλοιώσεις στο σώμα να καταγράφονται ως μεταθανάτιες. Σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της εισαγγελικής διάταξης στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών, και μένει να φανεί αν η ανάρτηση της κας Αποστολάκη συνδέεται με αυτή την εξέλιξη.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η υγειονομική τραγωδία στη Γάζα με αριθμούς

Η υγειονομική τραγωδία στη Γάζα με αριθμούς

Καστανή ή λευκή ζάχαρη: Ποια είναι καλύτερη για την υγεία;

Καστανή ή λευκή ζάχαρη: Ποια είναι καλύτερη για την υγεία;

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

6 αντιφλεγμονώδεις συνταγές που αξίζει να δοκιμάσετε

6 αντιφλεγμονώδεις συνταγές που αξίζει να δοκιμάσετε

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Όσα δήλωσε για την μητρότητα

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Όσα δήλωσε για την μητρότητα

Life
Πέθανε ο «πιο καλός δικαστής» στον κόσμο Φρανκ Κάπριο

Πέθανε ο «πιο καλός δικαστής» στον κόσμο Φρανκ Κάπριο

Διεθνή
Κρήτη: Ταξιτζής πέταξε έξω μητέρα και παιδιά για να πάρει κούρσα τουρίστες

Κρήτη: Ταξιτζής πέταξε έξω μητέρα και παιδιά για να πάρει κούρσα τουρίστες

Ελλάδα
Αντρέας Γεωργίου: Η ανάρτηση για την μητέρα του - «31 χρόνια... »

Αντρέας Γεωργίου: Η ανάρτηση για την μητέρα του - «31 χρόνια... »

Life

NETWORK

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

healthstat.gr
Κίνα: Μεγάλη αύξηση της παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, ταυτόχρονα νέο ρεκόρ της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές

Κίνα: Μεγάλη αύξηση της παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, ταυτόχρονα νέο ρεκόρ της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές

ienergeia.gr
Pilates: Τα 8 αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία σας

Pilates: Τα 8 αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία σας

healthstat.gr
Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

healthstat.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων

ienergeia.gr
ΔΟΑΕ: Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

ΔΟΑΕ: Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

ienergeia.gr
Δήμος Αθηναίων: Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας

Δήμος Αθηναίων: Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας

ienergeia.gr
Έρευνα MIT: Σωματίδια σιδήρου και ιωδίου υπόσχονται λύση στην παγκόσμια ανεπάρκεια

Έρευνα MIT: Σωματίδια σιδήρου και ιωδίου υπόσχονται λύση στην παγκόσμια ανεπάρκεια

healthstat.gr