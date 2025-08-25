Βασίλης Καλογήρου: Η αινιγματική ανάρτηση της μητέρας του - «Ξέρουμε ότι λένε ψέματα»

Η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου αφήνει αιχμές για την διαχειριση της υπόθεσης των συνθηκών θανάτου του γιου της και μιλάει για ψέματα.

Μια αινιγματική δημοσίευση έκανε στο Facebook η Σοφία Αποστολάκη, μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε πλαγιά του Τυρνάβου τον Φεβρουάριο, μετά από σχεδόν 50 ημέρες αναζήτησης. Στην ανάρτηση, η κα Αποστολάκη ανέφερε, παραφράζοντας τον Ρώσο συγγραφέα Αλεξάντρ Σολζενίτσιν:

«Ξέρουμε ότι λένε ψέματα, Ξέρουν ότι λένε ψέματα, Ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε ότι λένε ψέματα, Ξέρουμε ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Αλλά εξακολουθούν να λένε ψέματα!!!» Η δημοσίευση συνοδευόταν από φωτογραφία του γιου της, 39 ετών.

{https://www.facebook.com/sofia.kalogirou.77/posts/pfbid023AtAWHEydn5Tk2isvbXadvqyaFGpTVT9FUPYR5n7jTzmEaNpTNK3W7c77K6TLqW7l}

Yπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας απέρριψε την έγκληση του πατέρα του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος είχε κάνει λόγο για αρπαγή και δολοφονία. Σύμφωνα με το Larissanet.gr Η ιατροδικαστική έκθεση που παραδόθηκε στις Αρχές στα τέλη Ιουνίου έδειξε ως αιτία θανάτου τη θανατηφόρο υποθερμία, με τυχόν αλλοιώσεις στο σώμα να καταγράφονται ως μεταθανάτιες. Σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της εισαγγελικής διάταξης στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών, και μένει να φανεί αν η ανάρτηση της κας Αποστολάκη συνδέεται με αυτή την εξέλιξη.