Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της έρπουσας δασικής πυρκαγιάς στο Μακρυχώρι, στην Καστοριά, το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου.

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χθες Κυριακή, μετά τις 6 το απόγευμα και κατακαίει φυλλώματα δρυοδάσους.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης τις τελευταίες ώρες ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 26 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης 5ης, και 8ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων καθώς και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά σε κάθε περίπτωση βρίσκεται σε ύφεση.