Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χθες Κυριακή, περί τις 18:30 και κατακαίει φυλλώματα δρυοδάσους στο Μακρυχώρι, στην Καστοριά

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της έρπουσας δασικής πυρκαγιάς στο Μακρυχώρι, στην Καστοριά, το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου.

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χθες Κυριακή, μετά τις 6 το απόγευμα και κατακαίει φυλλώματα δρυοδάσους.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης τις τελευταίες ώρες ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 26 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης 5ης, και 8ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων καθώς και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά σε κάθε περίπτωση βρίσκεται σε ύφεση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η υγειονομική τραγωδία στη Γάζα με αριθμούς

Η υγειονομική τραγωδία στη Γάζα με αριθμούς

Καστανή ή λευκή ζάχαρη: Ποια είναι καλύτερη για την υγεία;

Καστανή ή λευκή ζάχαρη: Ποια είναι καλύτερη για την υγεία;

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

6 αντιφλεγμονώδεις συνταγές που αξίζει να δοκιμάσετε

6 αντιφλεγμονώδεις συνταγές που αξίζει να δοκιμάσετε

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Τρόμος σε πτήση της American Airlines: Συσκευή επιβάτη έπιασε φωτιά

Τρόμος σε πτήση της American Airlines: Συσκευή επιβάτη έπιασε φωτιά

Διεθνή
Φωτιά τώρα στο Μακροχώρι Καστοριάς

Φωτιά τώρα στο Μακροχώρι Καστοριάς

Ελλάδα
Γιάννης Καπετάνιος για φωτιές στη Χίο: «Απίστευτη καταστροφή, η Ελλάδα είναι πλέον βάλτος»

Γιάννης Καπετάνιος για φωτιές στη Χίο: «Απίστευτη καταστροφή, η Ελλάδα είναι πλέον βάλτος»

Life
«Καμπανάκι» καθηγητή μετά τις φωτιές στην Πάτρα: «Θα αλλάξει το μικροκλίμα» - Τι πρέπει να γίνει

«Καμπανάκι» καθηγητή μετά τις φωτιές στην Πάτρα: «Θα αλλάξει το μικροκλίμα» - Τι πρέπει να γίνει

Ελλάδα

NETWORK

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

healthstat.gr
Κίνα: Μεγάλη αύξηση της παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, ταυτόχρονα νέο ρεκόρ της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές

Κίνα: Μεγάλη αύξηση της παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, ταυτόχρονα νέο ρεκόρ της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές

ienergeia.gr
Pilates: Τα 8 αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία σας

Pilates: Τα 8 αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία σας

healthstat.gr
Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

healthstat.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων

ienergeia.gr
ΔΟΑΕ: Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

ΔΟΑΕ: Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

ienergeia.gr
Δήμος Αθηναίων: Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας

Δήμος Αθηναίων: Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας

ienergeia.gr
Έρευνα MIT: Σωματίδια σιδήρου και ιωδίου υπόσχονται λύση στην παγκόσμια ανεπάρκεια

Έρευνα MIT: Σωματίδια σιδήρου και ιωδίου υπόσχονται λύση στην παγκόσμια ανεπάρκεια

healthstat.gr