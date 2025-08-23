Games
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για φωτιά στους πρόποδες του Χορτιάτη - Προκλήθηκε από μελισσοκομικές εργασίες

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για φωτιά στους πρόποδες του Χορτιάτη - Προκλήθηκε από μελισσοκομικές εργασίες
Η φωτιά δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή.

Στη σύλληψη ενός άνδρα, καθώς και στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 4.331,25 ευρώ, προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στους πρόποδες του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, συνελήφθη ημεδαπός στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια μελισσοκομικών εργασιών προκάλεσε πυρκαγιά, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.

Ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η φωτιά προκλήθηκε από μελισσοκομική δραστηριότητα, ευχαριστώντας τα στελέχη της Πυροσβεστικής, τους εθελοντές και όλους όσοι συνέβαλαν στην άμεση κατάσβεση.

«Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και στο σημείο επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με 23 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος, τέσσερα εναέρια μέσα και πλήθος εθελοντών. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, η πυρκαγιά περιορίστηκε γρήγορα, καίγοντας κυρίως χαμηλή βλάστηση (θάμνους και πουρνάρια), χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές».

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

