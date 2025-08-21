Φωτιά τώρα σε Αρκαδία - Καλύτερη η εικόνα στη βόρεια Εύβοια

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά στην Αρκαδία και συγκεκριμένα στην περιοχή Βασκίνα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφηκαι 1 ελικόπτερο. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/1958501040132612235}
Στην Εύβοια η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Ωστόσο, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα η φωτιά πάει καλύτερα και έχει οριοθετηθεί.
{https://www.youtube.com/watch?v=WkHZvOa2zvM&t}