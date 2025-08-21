Φωτιά τώρα σε Αρκαδία - Καλύτερη η εικόνα στη βόρεια Εύβοια

Η φωτιά στην Αρκαδία καίει στην περιοχή Βασκίνα και στην Εύβοια στο Μαούνη.

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά στην Αρκαδία και συγκεκριμένα στην περιοχή Βασκίνα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφηκαι 1 ελικόπτερο. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1958501040132612235}

Στην Εύβοια η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ωστόσο, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα η φωτιά πάει καλύτερα και έχει οριοθετηθεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=WkHZvOa2zvM&t}