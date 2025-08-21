Games
Στον εισαγγελέα οι 6 Τούρκοι με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Στον εισαγγελέα οι 6 Τούρκοι με τα πανάκριβα αυτοκίνητα
Η σύλληψή τους έγινε μετά τις εφόδους που διενήργησαν οι αστυνομικοί σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των έξι Τούρκων που συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η σύλληψή τους έγινε μετά τις εφόδους που διενήργησαν οι αστυνομικοί σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως στον Ωρωπό, στον Νέο Βουτζά και στα Μεσόγεια, όπου κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες ναρκωτικών που είχαν πετάξει οι συλληφθέντες στη λεκάνη του μπάνιου αλλά και ένα όπλο τύπου Glock με 10 φυσίγγια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συλληφθέντες κυκλοφορούσαν με τέσσερα πανάκριβα αυτοκίνητα αξίας ακόμη και 100.000 ευρώ καθώς, παρότι δεν εργάζονταν, διαπιστώθηκε πως ζούσαν πολυτελή βίο, διαμένοντας σε βίλες.

Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

