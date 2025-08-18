Games
Παρέμβαση δικηγόρων για μετανάστευση και άσυλο

Παρέμβαση δικηγόρων για μετανάστευση και άσυλο
Την Τρίτη η συνάντηση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Η προσήλωση στη διεθνή και συνταγματική νομιμότητα αποτελεί μονόδρομο για κάθε ευνομούμενη πολιτεία», τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για το μεταναστευτικό και το άσυλο. Συνάντηση για το θέμα θα έχει με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

Την ανάγκη τήρησης της συνταγματικής νομιμότητας και των κανόνων δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό και στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, τονίζουν οι δικηγόροι, εκφράζοντας τις ενστάσεις τους για τις σχετικές ρυθμίσεις που, όπως καταγγέλλουν, μπορεί να «εκθέσουν» διεθνώς τη χώρα μας.

Παρέμβαση των δικηγόρων

Η Συντονιστική Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος η οποία θα έχει συνάντηση αύριο Τρίτη, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, προτίθεται να θέσει τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις.

Οι δικηγόροι καλούν το Υπουργείο Μετανάστευσης «να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη διεθνή και συνταγματική νομιμότητα» , επισημαίνοντας τις διαφωνίες που είχε εκφράσει η Συντονιστική τους Επιτροπή σε μία σειρά ρυθμίσεων, όπως αυτή για την τρίμηνη αναστολή υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται παράνομα στη χώρα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική.

Επιφυλακτικοί οι δικηγόροι στις διατάξεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τη συμβατότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης με τις υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεις του Διεθνούς και Ενωσιακού Δικαίου.

Επίσης, η Συντονιστική Επιτροπή έχει διατυπώσει την έντονη διαφωνία της για συγκεκριμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επισημαίνοντας ότι «οι προωθούμενες ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με το Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο και την αρχή της αναλογικότητας και θα πρέπει να ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρόνοιες κάλυψης των αναγκαίων υποδομών σε προσωπικό και μέσα, ώστε η χώρα να ανταποκρίνεται στις διεθνείς υποχρεώσεις της για τις οποίες, άλλωστε, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια και να μην κινδυνεύει να βρεθεί εκτεθειμένη στα ευρωπαϊκά και διεθνή fora»

Οι συστάσεις στην Ελλάδα από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αναφέρεται επίσης ότι παρά τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ελλάδα επιμένει να παραβιάζει τις υποχρεώσεις της. «Περαιτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν χορηγείται από το κράτος δωρεάν νομική συνδρομή στα υπό απέλαση ή επιστροφή πρόσωπα, κατά παράβαση των υποχρεώσεων της χώρας. Μάλιστα, στην από 10 Νοεμβρίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης γίνεται σύσταση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά την αξιολόγηση του 2021 σχετικά με την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν από την Ελλάδα στον τομέα της επιστροφής. Παρά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν έχει παρατηρηθεί καμία εξέλιξη στο θέμα αυτό.

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και ουδείς δύναται να εξαιρεθεί της δικαστικής κρίσης. Διαρροές που επιχειρούν να αποφλοιώσουν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας δεν είναι συμβατές με το Κράτος Δικαίου και είναι ανεπίτρεπτες ιδίως όταν αφορούν ζητήματα που άπτονται διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η χώρα και οι οποίες είναι υπερνομοθετικής ισχύος», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

