Νοσοκομείο «Γεννηματάς»: Δεύτερη βλάβη σε ασανσέρ μέσα στον ίδιο μήνα

Έγινε εντός ολίγων ημερών. Τι υποστηρίζουν οι υπάλληλοι του νοσοκομείου.

Δεύτερο περιστατικό με βλάβη ανελκυστήρα, ο οποίος σταμάτησε μεταξύ δύο ορόφων, σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Τραυματιοφορέας του νοσοκομείου «Γεννηματάς» μετέφερε ασθενή με αμαξίδιο στο δωμάτιό του. Το ασανσέρ ξαφνικά σταμάτησε, και οι δυο τους έμειναν μετέωροι μεταξύ δύο ορόφων.

Σύμφωνα με το Mega, πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό βλάβης ανελκυστήρα μέσα στην ίδια εβδομάδα, στο ίδιο νοσοκομείο, που έθεσε σε κίνδυνο ασθενείς και νοσοκομειακούς υπαλλήλους, καθώς την Κυριακή 10 Αυγούστου κινδύνευσε η ζωή ακτινολόγου του νοσοκομείου, όταν ασανσέρ του κτιρίου έπεσε από τον τρίτο όροφο.

Οι υπάλληλοι του νοσοκομείου ισχυρίζονται πως γίνεται προσπάθεια υποβάθμισης του προβλήματος.

«Μετά το σοβαρότατο αυτό συμβάν, αντί η διοίκηση και ο υπουργός Υγείας να στηρίξουν τη συνάδελφο, να κάνουν όλα τα δέοντα για να βρεθεί και να λυθεί το πρόβλημα, από την πρώτη στιγμή το μόνο που κάνουν είναι να υποβαθμίσουν τη σοβαρότητα του συμβάντος με το ασανσέρ, με το να διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στη λειτουργία του. Η συνέχεια ήταν η ενυπόγραφη αναστολή της κανονικής άδειας της τεχνολόγου για την προστασία τάχα των ασθενών αλλά και λόγω της ΕΔΕ που ξεκινάει», ήταν η ανακοίνωση των εργαζομένων.