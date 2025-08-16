Χανιά: Πέντε λουόμενοι αγνόησαν την κόκκινη σημαία - Επενέβη ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσίας

Στους δύο διασωθέντες που ήταν σε χειρότερη κατάσταση χορηγήθηκε οξυγόνο.

«Άγιο» είχαν πέντε λουόμενοι στα Χανιά, που κινδύνεψαν με πνιγμό στην παραλία της Αγίας Μαρίνας το Σάββατο 16 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το kriti360, ο ναυαγοσώστης βρισκόταν εκτός υπηρεσίας με την οικογένειά του στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά, όταν πέντε άτομα παρασύρθηκαν από το κύματα με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Ο ναυαγοσώστης που έτυχε να είναι εκεί, επενέβη πέφτοντας στη θάλασσα και βγάζοντας αρχικά τρία άτομα και στη συνέχεια άλλους δύο, έναν άνδρα και μια γυναίκα από τα Χανιά, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί σε απόσταση κάποιων δεκάδων μέτρων από την ακτή και είχαν ήδη αρχίσει να πνίγονται, ενώ οι δυνάμεις τους τους εγκατέλειπαν.

Ουσιαστικά τους πρόλαβε οριακά και χωρίς να έχει στη διάθεσή του εξοπλισμό. Στους δύο διασωθέντες που ήταν σε χειρότερη κατάσταση χορηγήθηκε οξυγόνο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, εκτός κινδύνου.

Νωρίτερα την ίδια μέρα οι ναυαγοσώστες βάρδιας είχαν διασώσει τέσσερα άτομα από τη θάλασσα στην ίδια παραλία φαίνεται πως είναι καθημερινό φαινόμενο.

«Όταν έχει κόκκινη σημαία έχουμε δει κόσμο, Έλληνες κυρίως, να διαμαρτύρονται και να απειλούν τους ναυαγοσώστες γιατί δεν τους επιτρέπουμε να κάνουν μπάνιο. Φωνάζουν, βρίζουν, λένε ότι τους καταστρέφουμε τις διακοπές τους, έχουν φτάσει στο σημείο να απειλούν με μηνύσεις – εμένα μου έχουν ζητήσει μέχρι και τα στοιχεία μου γι’ αυτόν τον λόγο.

Δεν καταλαβαίνουν ότι η κόκκινη σημαία είναι θέμα ασφαλείας και όχι δικό μας γούστο. Σήμερα έτυχε, εντελώς συμπτωματικά, να είναι ο Θοδωρής, που ξέρει και τη θάλασσα γιατί εκεί είναι ο πύργος του κανονικά, εκεί. Αν καθυστερούσε δύο-τρία λεπτά να εμφανιστεί εκεί, θα είχαμε σίγουρα τουλάχιστον δύο πνιγμένους. Οι άνθρωποι σώθηκαν οριακά, είχαν ήδη πιει πολύ νερό.

Αν δεν καταλαβαίνουν ότι η θάλασσα είναι επικίνδυνη κι ότι εμείς προσπαθούμε να τους προφυλάξουμε από τον κίνδυνο αυτό, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σήμερα έτυχε και σώθηκαν. Αύριο τι θα γίνει;», δήλωσε ο Χανιώτης ναυαγοσώστης Παύλος Λυτινάκης.