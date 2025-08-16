Games
Ελλάδα

Συνεχίζεται η καταγραφή ζημιών από τις φωτιές υπό τον συντονισμό του υφυπουργού Κ. Κατσαφάδου

Συνεχίζεται η καταγραφή ζημιών από τις φωτιές υπό τον συντονισμό του υφυπουργού Κ. Κατσαφάδου Φωτογραφία: Eurokinissi
Πραγματοποιούνται αυτοψίες με ταχύτητα και ακρίβεια.

Η κινητοποίηση και ο συντονισμός για την καταγραφή ζημιών από τις φωτιές υπό την εποπτεία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου για θέματα Κρατικής Αρωγής, κ. Κώστα Κατσαφάδου, επέτρεψαν την ταχεία εξέλιξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στις πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Πρέβεζας, Χίου και Ζακύνθου.

Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) συνεχίζουν αδιάλειπτα την καταγραφή των ζημιών πραγματοποιώντας αυτοψίες με ταχύτητα και ακρίβεια.

Η χρήση ψηφιακών εργαλείων σε συνδυασμό με την παρουσία των ιδιοκτητών καθιστά δυνατή τη σχεδόν άμεση μεταφορά των στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα, επιταχύνοντας τη δημιουργία των προσωπικών φακέλων των πληγέντων.

Μόνο μέσα σε ένα 24ωρο, πραγματοποιήθηκαν 47 αυτοψίες στην Π.Ε. Αχαΐας και την Πάτρα:

Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Κοινότητα Αγίου Στεφάνου: 11 αυτοψίες (1 πράσινο, 9 κίτρινα, 1 κόκκινο)

Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Κοινότητα Χαϊκαλίου: 5 αυτοψίες (4 κίτρινα, 1 κόκκινο)

Δήμος Ερυμάνθου – Κοινότητα Βασιλικού: 6 αυτοψίες (1 πράσινο, 4 κίτρινα, 1 κόκκινο)

Δήμος Ερυμάνθου – Κοινότητα Ισώματος: 3 αυτοψίες (όλες κίτρινες)

Δήμος Πατρέων – Κοινότητα Βραχναίικων: 16 αυτοψίες (1 πράσινο, 12 κίτρινα, 3 κόκκινα)

Δήμος Πατρέων – Κοινότητα Θεριανού: 6 αυτοψίες (1 πράσινο, 4 κίτρινα, 1 κόκκινο)

Ο Υφυπουργός κ. Κατσαφάδος δήλωσε: «Η κινητοποίηση είναι συνεχής και πολυεπίπεδη. Κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. βρίσκονται ήδη επί τόπου στις Περιφερειακές Ενότητες όπου εκδηλώθηκαν πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες, όπως στην Αχαΐα, τη Χίο, την Πρέβεζα και τη Ζάκυνθο. Σε πολλές περιπτώσεις, οι πρώτες καταγραφές ξεκίνησαν ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η κατάσβεση των πυρκαγιών. Το στοίχημα είναι η εγρήγορση και η ταχύτητα – και αυτό το κερδίζουμε κάθε μέρα. Για την αποτελεσματική και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πληγεισών περιοχών, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι Διευθύνσεις της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. πανελλαδικά. Το προσωπικό έχει κατανεμηθεί αναλόγως των αναγκών που διαπιστώνονται σε κάθε περιφέρεια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή διενέργεια αυτοψιών και καταγραφής ζημιών».

Το Υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, ώστε να ολοκληρωθούν ταχύτατα οι διαδικασίες και να ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων πριν τα τέλη Αυγούστου.

