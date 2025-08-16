Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Φωτιά στην Αχαΐα: Ποιος είναι ο Ολσιέν που διέσωσε το πρόβατο

Φωτιά στην Αχαΐα: Ποιος είναι ο Ολσιέν που διέσωσε το πρόβατο Φωτογραφία: ΑΡ
Πρόκειται για νεαρό εργάτη που απαθανατίστηκε να σώζει πρόβατο με το μηχανάκι του, από τη φωτιά που κατέκαψε την Αχαΐα.

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» δηλώνει ο Ολσιέν Μουτσομπέγκα που διέσωσε το πρόβατο από τη φωτιά στην Αχαΐα.

Πρόκειται για νεαρό εργάτη που απαθανατίστηκε να σώζει πρόβατο με το μηχανάκι του, από τη φωτιά που κατέκαψε την Αχαΐα.

Το καρέ του Θανάση Σταυράκη για το AP που κάλυπτε το φωτορεπορτάζ για τη φωτιά στην Αχαΐα, έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε μια στιγμή.

«Ξέρεις πόσα ζώα σώσαμε; Και σκυλιά, πολλά σκυλιά δεμένα. Τρελαίνομαι με αυτό που κάνει ο κόσμος, φεύγουν και αφήνουν τα σκυλιά δεμένα. Αυτό δεν είναι αμέλεια, είναι έγκλημα», δήλωσε σε συνέντευξή που έδωσε στο «ΦΩΣ».

Ποιος είναι ο Ολσιέν που διέσωσε το πρόβατο

Ο Ολσιέν γεννήθηκε στο Τεπελένι της Αλβανίας και ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία μόλις 3 χρόνων.

Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος ενώ η μητέρα του νοικοκυρά. Ο Ολσιέν από όταν μικρός βγήκε στο μεροκάματο. Κατά τη διάρκεια της ζωής του εργάστηκε ως ελαιοχρωματιστής, ντελίβερι και τυλιχτής σε σουβλατζίδικο.

Έχει παντρευτεί την Ελληνίδα Μαρία – Ελένη, με την οποία έχουν αποκτήσει 2 παιδιά, τη Γεωργιάννα και τον Ιάσονα.

Παρά την καταγωγή του και τα τόσα χρόνια που μένει στην Ελλάδα, συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα γραφειοκρατίας.

«Έχω ένα θέμα με την Περιφέρεια, δεν μου δίνουν άδεια, ενώ κανονικά έπρεπε να πάρω διαβατήριο ελληνικό» τονίζει.

Σχετικά με την τεράστια φωτιά που κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της Αχαΐας, ο Ολσιέν δήλωσε πως βρέθηκε στην περιοχή με φίλους του από την ΑΕΚ για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα», σχολίασε θέλοντας να δείξει για ποιον λόγο μπήκε μέσα στους καπνούς και τις φλόγες για να σώσει τα ζώα.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως όλα όσα έσωσε ανήκαν σε ηλικιωμένο που προσπαθούσε να προστατεύσει την περιουσία του.

Για τον ίδιο, η απόφασή του να βρεθεί στο μέτωπο είναι κάτι αυτονόητο και όχι ηρωικό.

Το πρόβατο, η Μέλπω όπως ονομάστηκε, μεταφέρθηκε σε vegan φάρμα και είναι ασφαλής.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Καιρός: Η μέρα που ξεκινάνε βροχές σε όλη τη χώρα

Καιρός: Η μέρα που ξεκινάνε βροχές σε όλη τη χώρα

Τουριστική ανάπτυξη στον αυτόματο πιλότο

Τουριστική ανάπτυξη στον αυτόματο πιλότο

Έρχεται η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Πότε και πού θα γίνει

Έρχεται η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Πότε και πού θα γίνει

Τι σημαίνει για την Ουκρανία η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Όλα τα συμπεράσματα

Τι σημαίνει για την Ουκρανία η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Όλα τα συμπεράσματα

Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Επιτυχές το πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών με δυσκολίες στην επικοινωνία

Επιτυχές το πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών με δυσκολίες στην επικοινωνία

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά στην Αχαΐα: Μήνυμα από το 112 (βίντεο)

Φωτιά στην Αχαΐα: Μήνυμα από το 112 (βίντεο)

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Ήχησε το 112

Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Ήχησε το 112

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στο Αιγάλεω σε επιχείρηση με ανακυκλώσιμα υλικά

Φωτιά τώρα στο Αιγάλεω σε επιχείρηση με ανακυκλώσιμα υλικά

Ελλάδα
Φωτιά στην Πάτρα: Επίθεση στον Δήμαρχο - Άθικτος ο Περιφερειάρχης!

Φωτιά στην Πάτρα: Επίθεση στον Δήμαρχο - Άθικτος ο Περιφερειάρχης!

Παιχνίδια Εξουσίας

NETWORK

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

healthstat.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr
Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr