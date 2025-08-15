Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν μόνοι τους έως 5 Σεπτεμβρίου

Ο προσωπικός αριθμός χορηγείται μόνο μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο, είναι μοναδικός και δεν μεταβάλλεται.

Ο προσωπικός αριθμός έχει μπει και επίσημα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σταδιακά θα αντικαταστήσει αριθμό ταυτότητας, ΑΜΚΑ και άλλων αριθμών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και στις συναλλαγές μας με το Δημόσιο.

Μέσα από το myinfo.gov.gr (μπορούν να κατευθυνθούν και μέσω του pa.gov.gr), οι πολίτες θα μπορούν να τον εκδώσουν μόνοι τους και όσοι δεν το κάνουν, θα τους αποδοθεί αυτόματα από τις 5 Σεπτεμβρίου.

Ήδη, μέσα στην πρώτη ώρα λειτουργίας, 21.000 πολίτες είχαν προχωρήσει στην έκδοση του Προσωπικού τους Αριθμού.

Οι πολίτες για την έκδοση του Π.Α. ακολουθούν τα εξής βήματα: