Άδειες πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Έρημοι οι κεντρικοί δρόμοι

Οι δρόμοι είναι ήσυχοι, τα καταστήματα και οι πλατείες άδεια.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν ερημώσει ανήμερα της ημέρας του Δεκαπενταύγουστου.

Οι δρόμοι στην Αθήνα είναι ήσυχοι, τα καταστήματα και οι πλατείες άδεια, και η πόλη θυμίζει επαρχιακή κωμόπολη.

Πολλοί Αθηναίοι- όσοι δεν έφυγαν δηλαδή- ταξιδεύουν ανήμερα έστω και για ολιγόωρες διακοπές. Το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου είναι πολύβουα, με αυξημένες αναχωρήσεις πλοίων και χιλιάδες επιβάτες.

Αδειο είναι επίσης, το κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς στους αδειούχους του Αυγούστου προστέθηκαν και οι εκδρομείς του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου, οι οποίοι από χθες εγκατέλειψαν την όλη κατευθυνόμενοι σε παραλίες και βουνά ή σε τόπους που εορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου με τα πατροπαράδοτα πανηγύρια και το αντάμωμα των ξενιτεμένων.

Οι κεντρικοί δρόμοι μοιάζουν έρημοι, ελάχιστα αυτοκίνητα κυκλοφορούν όπως και άνθρωποι, κυρίως τουρίστες που δεν πτοούνται από τη ζέστη του Αυγούστου.