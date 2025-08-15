Games
Δεκαπενταύγουστος στα Μετέωρα: Επιστροφή στις ρίζες - Πού έχει πανηγύρια

Δεκαπενταύγουστος στα Μετέωρα: Επιστροφή στις ρίζες - Πού έχει πανηγύρια Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στον Δήμο Μετεώρων, με φόντο τους ιερούς βράχους και τα ιστορικά μοναστήρια, η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τιμάται με ξεχωριστό τρόπο.

Ο Δεκαπενταύγουστος δεν είναι απλώς μια μεγάλη θρησκευτική εορτή. Είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην ψυχή του τόπου μας.

Στον Δήμο Μετεώρων, με φόντο τους ιερούς βράχους και τα ιστορικά μοναστήρια, η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τιμάται με ξεχωριστό τρόπο, γεμάτο κατάνυξη, συγκίνηση και λαϊκή συμμετοχή.

Είναι η εποχή που οι άνθρωποι επιστρέφουν στα χωριά τους, στα πατρικά σπίτια και τις εκκλησιές, για να προσκυνήσουν την Παναγία και να ανταμώσουν με την οικογένεια, τις ρίζες και την παράδοση. Από τον κάμπο ως τα ορεινά χωριά, οι καμπάνες χτυπούν πανηγυρικά και οι πλατείες γεμίζουν από φωνές, τραγούδια και χαμόγελα.

Στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμπάκας, πολυάριθμοι ιεροί χώροι είναι αφιερωμένοι στην Κοίμηση της Θεοτόκου, προσδίδοντας θρησκευτικό βάθος και πνευματικό χαρακτήρα στις ημέρες αυτές. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στον αρχαίο Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας, όπου την παραμονή της εορτής τελείται πανηγυρικός εσπερινός με την ψαλμώδηση των εγκωμίων της Παναγίας, εμπρός από τον ανθοστόλιστο επιτάφιο.

Μοναστήρια και εκκλησίες που τιμούν την Κοίμηση της Θεοτόκου στην περιοχή περιλαμβάνουν:

  • Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βυτουμά
  • Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σταγιάδων
  • Ιερά Μονή Χρυσίνου
  • Παναγία Καναλιώτισσα στην περιοχή Καναλάκι των Μετεώρων
  • Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστρακίου (γνωστή ως "Τρανή Εκκλησιά")
  • Παλαιά Μονή Γαλακτοτροφούσας Ανθούσας
  • Ιστορική Μονή Λιμποχώβου (Κουτσούφλιανης)

Επίσης, πολλές ενορίες τιμούν το ιερό πρόσωπο της Παναγίας, όπως αυτές των: Αχελινάδας, Γαύρου, Θεοτόκου, Σταγιάδων, Μεγάλης Κερασιάς, Καλομοίρας, Αμπελοχωρίου, Ματονερίου, Ανθούσας, Καλλιρρόης, Γλυκομηλιάς κ.ά.

Οι εικόνες της Παναγίας που κοσμούν τα μοναστήρια και τις εκκλησίες της περιοχής έχουν ξεχωριστή ιστορική και θρησκευτική αξία. Ξεχωρίζουν:

  • Η Παναγία «Ρόδον το Αμάραντον» στην Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου, έργο του 1790,
  • Η Παναγία Γλυκοφιλούσα – Καναλιώτισσα, εικόνα του 14ου αιώνα, που μεταφέρεται κάθε χρόνο για προσκύνημα στα Κανάλια Καρδίτσας (6 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου),
  • Η Παναγία Μεσίτρια στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ, και
  • Η δεσποτική εικόνα της Παναγίας στη Μονή Βυτουμά, με βαθιά πίστη στη μεσιτεία της.

Δήλωση του Δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «Ο Δεκαπενταύγουστος στον Δήμο Μετεώρων είναι γιορτή βαθιάς πίστης αλλά και συγκίνησης. Οι εκκλησιές και τα μοναστήρια μας γεμίζουν από ανθρώπους που επιστρέφουν στα χωριά τους, στις πατρογονικές τους εστίες, για να τιμήσουν την Παναγία και να συναντηθούν με τις ρίζες τους. Είναι μέρες που η θρησκευτική κατάνυξη συναντά την παράδοση και την κοινωνική συναναστροφή. Καλωσορίζουμε, με σεβασμό και αγάπη, όλους τους επισκέπτες που επιλέγουν να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία στον τόπο μας. Σε κάθε χωριό, σε κάθε εκκλησιά και σε κάθε πλατεία, χτυπά δυνατά η καρδιά του τόπου μας»

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις & Πανηγύρια στον Δήμο Μετεώρων

Ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου συνοδεύεται από σειρά παραδοσιακών εκδηλώσεων, που κρατούν ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, με τη συμμετοχή ντόπιων και επισκεπτών.

14 Αυγούστου

  • Πανηγύρι Καλομοίρας
  • Πανηγύρι Αγνάντιας
  • 6η Γιορτή Ρίγανης στη Βυτουμά

15 Αυγούστου

  • Πανηγύρια σε: Οξύνεια, Κρύα Βρύση, Γαύρο, Αμάραντο, Παναγία, Σταγιάδες, Ματονέρι

16 Αυγούστου

  • Δημοτική Βραδιά στον Αμάραντο
  • Πανηγύρι στο Καλοχώρι

17 Αυγούστου

  • Ετήσιος Χορός στην Καλογριανή
  • Μεγάλη Καλοκαιρινή Εκδήλωση στον Ξηρόκαμπο
