Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Πέμπτης, η κλήρωση του Τζόκερ, το οποίο μοίραζε πάνω από 26,5 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία έπειτα από 40 και πλέον συνεχόμενα τζακ ποτ, ποσό που συνιστά το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει μοιράσει ποτέ το παιχνίδι.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 2949 είναι οι εξής:

16

1

24

28

22

Και Τζόκερ ο αριθμός 4

Σημειώνεται ότι και σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ, καθώς δεν βρέθηκε υπερτυχερός στην πρώτη κατηγορία.

Τέσσερις τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία.

Στην επόμενη κλήρωση, την Κυριακή (17/8), το Τζόκερ θα μοιράσει 28,5 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, τέσσερα τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των 100.000 ευρώ για κάθε επιτυχία.

Τα συγκεκριμένα δελτία παίχτηκαν σε Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Κύμη Ευβοίας και ένα ήταν μέσω του opaponline. Τα τρία πρώτα δελτία είχαν κόστος από 2 έως 6 ευρώ και ήταν απλές συμμετοχές, ενώ το δελτίο μέσω του διαδικτύου κόστις 21 ευρώ και ήταν πλήρες σύστημα.