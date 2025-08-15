Games
Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Τα συγκεκριμένα δελτία Τζόκερ παίχτηκαν σε Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Κύμη Ευβοίας και ένα ήταν μέσω του opaponline.

Πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Πέμπτης, η κλήρωση του Τζόκερ, το οποίο μοίραζε πάνω από 26,5 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία έπειτα από 40 και πλέον συνεχόμενα τζακ ποτ, ποσό που συνιστά το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει μοιράσει ποτέ το παιχνίδι.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 2949 είναι οι εξής:

  • 16
  • 1
  • 24
  • 28
  • 22
  • Και Τζόκερ ο αριθμός 4

Σημειώνεται ότι και σε αυτή την κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ, καθώς δεν βρέθηκε υπερτυχερός στην πρώτη κατηγορία.

Τέσσερις τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία.

Στην επόμενη κλήρωση, την Κυριακή (17/8), το Τζόκερ θα μοιράσει 28,5 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, τέσσερα τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των 100.000 ευρώ για κάθε επιτυχία.

Τα συγκεκριμένα δελτία παίχτηκαν σε Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Κύμη Ευβοίας και ένα ήταν μέσω του opaponline. Τα τρία πρώτα δελτία είχαν κόστος από 2 έως 6 ευρώ και ήταν απλές συμμετοχές, ενώ το δελτίο μέσω του διαδικτύου κόστις 21 ευρώ και ήταν πλήρες σύστημα.

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Τζόκερ: Αυτοί οι αριθμοί κερδίζουν πάνω από 26,5 εκατ. στη σημερινή κλήρωση (14/8)

Τζόκερ: Η κλήρωση για 26,5 εκατ. ευρώ σήμερα στις 22:00

Τζόκερ: Στην Αθήνα κέρδισαν 100.000 ευρώ με μόλις 3 και 6 ευρώ

Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για 25 εκατ. ευρώ σήμερα 12/8

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

