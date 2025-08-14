Πέθανε ο σκηνοθέτης Θανάσης Ρεντζής

Ο σκηνοθέτης Θανάσης Ρεντζής πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Πέθανε την Τετάρτη ο Θανάσης Ρεντζής, ο«βασιλιάς» του ελληνικού πειραματικού σινεμά.

Παρακαταθήκη του Θανάση Ρεντζή είναι το «Μαύρο-Άσπρο» (1973, σε συνσκηνοθεσία με τον Νίκο Ζερβό) και ο «Ηλεκτρικός άγγελος» (1981), μεταξύ άλλων.

Ο Θανάσης Ρεντζής γεννήθηκε το 1947 στο Αίγιο και σπούδασε σκηνοθεσία στην Ανωτάτη Σχολή Θεάτρου – Κινηματογράφου Αθηνών.

Το 1968, με τους Φ. Καραμήτσο, Στ. Πουλάκη και Θ. Καστανιώτη σύστησαν μια ομάδα διεπιστημονικής μελέτης και έρευνας όπου και ασχολούνταν με τα Μαθηματικά, την Κυβερνητική, τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας και κυρίως τον Κινηματογράφο. Τον χειμώνα του 1970 ίδρυσε με τον Δημήτρη Σπέντζο το Κέντρο Πειραματικού Κινηματογράφου.

Το 1977 έγινε επικεφαλής της αντίδρασης των Ελλήνων Κινηματογραφιστών, κατά της τότε κυβερνητικής πολιτικής και ανέλαβε τη διοργάνωση του επονομαζόμενου «Αντιφεστιβάλ». Κατόπιν ασχολήθηκε συστηματικά με τον συνδικαλισμό και διατέλεσε διαδοχικά Γραμματέας και Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών καθώς και μέλος του τριμελούς Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημιουργών Οπτικοακουστικών Έργων (F. E. R. A.).

Το 1986 ανέλαβε τη διεύθυνση καθώς και την αναδιοργάνωση του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και μετά από δύο χρόνια παραιτήθηκε λόγω ουσιαστικών διαφωνιών με τους συνδικαλιστικούς φορείς του Κινηματογραφικού χώρου.

Στη συνέχεια ανέλαβε διευθυντής του Τομέα Ψυχαγωγίας της ΕΤ 1, απ’ όπου και αποχώρησε το 1990. Από τις αρχές του 21ου αιώνα δίδασκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών το μάθημα της Αισθητικής του Κινηματογράφου και των Νέων Μέσων.

Ο σκηνοθέτης Θανάσης Ρεντζής πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ για τον θάνατο του Θανάση Ρεντζή

«Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό τον σκηνοθέτη, διανοητή και δάσκαλο Θανάση Ρεντζή, η απώλεια του οποίου αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική κοινότητα» αναφέρει το ΚΚΕ για τον θάνατο του σκηνοθέτη. Ως ιδρυτής του Κέντρου Πειραματικού Κινηματογράφου (1969-1972) και συνδημιουργός του ιστορικού περιοδικού ΦΙΛΜ (1974-1986) διεύρυνε την μελέτη της κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και σύστησε στο κοινό της χώρας μας την πρωτοπορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

»Ως δημιουργός, θεωρητικός του κινηματογράφου και καθηγητής στην ΑΣΚΤ συνέβαλε καθοριστικά και γενναιόδωρα στην εκπαίδευση και έμπνευση νέων δημιουργών. Ταυτόχρονα αντιτάχθηκε στη λογοκρισία και έδωσε με ανιδιοτέλεια συνδικαλιστικές μάχες υπερασπιζόμενος τους δημιουργούς που παλεύουν για την ελευθερία της τέχνης τους.

»Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» καταλήγει στην ανακοίνωσή του.