«Pelican Watch»: Μια εφαρμογή της επιστήμης των πολιτών για τους πελεκάνους

«Pelican Watch»: Μια εφαρμογή της επιστήμης των πολιτών για τους πελεκάνους Φωτογραφία: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
Κατεβάζοντας την εφαρμογή Pelican Watch, μπορεί ο καθένας να καταχωρεί τις παρατηρήσεις του, όποτε βρίσκεται σε έναν υγρότοπο και δει πελεκάνους να κολυμπούν.

Τελικά, το συνεργατικό ψάρεμα στους πελεκάνους αποδίδει περισσότερο από το ατομικό; Πόση ώρα πρέπει να ψαρεύουν σε κάθε υγρότοπο ώστε να χορτάσουν; Ποιους υγροτόπους προτιμούν;

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα αναμένεται να δοθούν μέσα από μία εφαρμογή της επιστήμης των πολιτών, που έχει δημιουργήσει η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΜΠ), στην προσπάθεια της να μελετήσει τους πελεκάνους και ειδικότερα την διατροφή τους.

«Κατεβάζοντας την εφαρμογή Pelican Watch από το Playstore, μπορεί ο καθένας να καταχωρεί τις παρατηρήσεις του, όποτε βρίσκεται σε έναν υγρότοπο και δει πελεκάνους να κολυμπούν», αναφέρει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υπεύθυνη επικοινωνίας της ΕΠΠ Χαρά Βλάχου.

Από τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, οι επιστήμονες θα μπορούν να καταλάβουν ποιοι υγρότοποι είναι πιο σημαντικοί για τους πελεκάνους, πότε και γιατί. «Θα καταλάβουμε, δηλαδή, ποιες χρονικές περιόδους και σε ποια σημεία υπάρχει διαθέσιμο ψάρι για να ψαρέψουν οι πελεκάνοι. Τα στοιχεία αυτά θα μας δείξουν πολλά για την οικολογική κατάσταση των υγροτόπων και θα μας βοηθήσουν να προστατέψουμε καλύτερα τους πελεκάνους», λέει η κ. Βλάχου.

Όπως εξηγεί, όταν το νερό είναι θολό και η ορατότητα χαμηλή, οι πελεκάνοι ψαρεύουν ομαδικά. Μαζεύονται όλοι μαζί, χρησιμοποιώντας τα ράμφη τους με τους ευαίσθητους αισθητήριους κάλυκες και «νιώθουν» τις κινήσεις των ψαριών στο νερό. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο μεγαλύτερη έκταση καλύπτουν και τόσο περισσότερα ψάρια αναστατώνουν. Τα ψάρια αναγκάζονται να κουνηθούν για να ξεφύγουν, οπότε αυξάνονται τις πιθανότητες να πιαστούν όσο πιο πολλοί είναι οι πελεκάνοι στο σημείο.

Τι μπορεί να κάνει κάποιος με το PelicanWatch;

Μέσω της εφαρμογής, η οποία είναι διαθέσιμη μέχρι στιγμής μόνο για Android συσκευές, οι χρήστες, είτε είναι έμπειροι ορνιθοπαρατηρητές είτε απλοί επισκέπτες ενός υγροτόπου, μπορούν να καταγράφουν εύκολα και γρήγορα τη διατροφική επιτυχία των πελεκάνων, όπως επίσης και τις επανευρέσεις δακτυλιωμένων ατόμων. Σύμφωνα, πάντως, με την κ.Βλάχου, στόχος είναι η εφαρμογή να γίνει διαθέσιμη και σε iPhone σε μερικούς μήνες.

Ενδεικτικά, η εφαρμογή καλεί τους χρήστες:

  • Είδες πελεκάνο; Ενημέρωσέ μας! Εντόπισες κάποιον δακτυλιωμένο πελεκάνο στη βόλτα σου; Καταχώρησε την παρατήρησή σου στην εφαρμογή και βοήθησέ μας να παρακολουθήσουμε τις κινήσεις τους.
  • Παρατήρησέ τους να ψαρεύουν, μοιράσου ό,τι βλέπεις.
  • Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο επιτυχημένοι είναι οι πελεκάνοι στο ψάρεμα;

Δύο διαγωνισμοί με έπαθλα έργα τέχνης

Το PelicanWatch φιλοξενεί και δύο διαγωνισμούς με έπαθλα δύο έργα του ζωγράφου άγριας ζωής Πασχάλη Δουγαλή. Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά την καταγραφή της διατροφικής συμπεριφοράς των πελεκάνων. Κάθε καταχώρηση μετράει και αποδίδει έναν πόντο στον χρήστη.

Ο συμμετέχων με τις περισσότερες καταγραφές έως το τέλος του έτους θα αναδειχθεί νικητής. Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά τις παρατηρήσεις δακτυλιωμένων πελεκάνων και οι πόντοι διαμορφώνονται ανάλογα με τη δυσκολία παρατήρησης στον υγρότοπο.

Οι διαγωνισμοί διαρκούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

