Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, με τι καιρό θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς

Αυξημένη είναι σήμερα, παραμονή Δεκαπενταύγουστου, η κίνηση στα λιμάνια - Τα μέτρα της Τροχαίας για όσους δεν επιλέξουν να ταξιδέψουν δια θαλάσσης - Αναλυτική πρόγνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά με αφορμή την αργία του Δεκαπενταύγουστου, με τους ανέμους σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο να φθάνουν σήμερα τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η πληρότητα των δρομολογίων σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει σχεδόν το 100%, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ενισχύσει τα προγράμματά τους για να καλύψουν τη ζήτηση.

Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 27 απόπλοι πλοίων, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα πραγματοποιηθούν 35 δρομολόγια συμβατικών και 18 ταχυπλόων. Από τη Ραφήνα αναχωρούν 11 πλοία και από το Λαύριο 9.

Μόνο χθες, Τετάρτη 13 Αυγούστου, από τον Πειραιά ταξίδεψαν 24.130 επιβάτες σε 25 δρομολόγια, ενώ για τον Αργοσαρωνικό μετακινήθηκαν 7.783 επιβάτες σε 36 δρομολόγια. Από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 10 απόπλοι με 6.806 επιβάτες και από το Λαύριο 8 δρομολόγια με 2.225 επιβάτες.

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, διευκολύνοντας την ομαλή ροή των ταξιδιωτών, ενώ απευθύνει έκκληση στους επιβάτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Η πρόγνωση του καιρού

Σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φθάνοντας τους 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικού χαρακτήρα το μεσημέρι και το απόγευμα, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικούς 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 37 βαθμούς, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί-βορειοδυτικοί με ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στην Εύβοια. οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στις Σποράδες και την Εύβοια 6 με 7, στρεφόμενοι το απόγευμα σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς, στις Σποράδες έως 28.

Στις Κυκλάδες θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, ενώ στην Κρήτη θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχών ή όμβρων μέχρι το απόγευμα· οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, με θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ο καιρός θα είναι αίθριος με ανέμους βόρειους-βορειοανατολικούς 5 με 7 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Καστελλόριζο τοπικά 6 μποφόρ· η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται αίθριες συνθήκες με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι· οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς (2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα ανατολικά).

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς.

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο

Την Παρασκευή 15 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στην Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, 4 με 6 στα ανατολικά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς και θα κυμανθεί στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, 35 με 36 στα δυτικά ηπειρωτικά και 29 με 32 στο Αιγαίο.

Ενισχύονται ξανά το Σάββατο οι άνεμοι

Το Σάββατο 16 Αυγούστου ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με μεσημεριανές και απογευματινές νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, 5 με 7 στα ανατολικά και τοπικά έως 8 μποφόρ σε κεντρικό-βόρειο Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Αττική, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Χωρίς εκπλήξεις το διήμερο Κυριακή - Δευτέρα

Την Κυριακή 17 Αυγούστου στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά και 4 με 6 στα ανατολικά, με τη θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινές νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

- Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.

- Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

- Εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης.

- Ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα της Τροχαίας εντός των πόλεων.

- Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.).

- Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους κ.λπ.).

- Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς - υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.

- Ενημέρωση των πολιτών, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Παράλληλα, κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς, ως εξής:

1. Την Πέμπτη 14 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 22:00, καθώς και την Παρασκευή 15 Αυγούστου από τις 08:00 έως τις 13:00, για το ρεύμα εξόδου.

2. Την Κυριακή 17 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 23:00, για το ρεύμα εισόδου.

Για την ασφαλή μετακίνηση και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, η Τροχαία συνιστά στους πολίτες:

- Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

- Να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

- Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.

- Να μη χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

- Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

- Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.

- Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.

- Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές ικανότητές τους και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.

- Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.