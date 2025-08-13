Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό

Έπειτα από καταγγελία, συνελήφθη στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.

Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό στο Γηροκομείο στην Πάτρα, μετά από καταγγελία φωτογράφου που τον είδε και τον φωτογράφησε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκκένωσης.

Ένας 25χρονος εντοπίστηκε την Τετάρτη, λίγο μετά τις 17:00, την ώρα που έβαζε φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μπει μέσα σε χωράφι της περιοχής λίγο πριν ξεκινήσει η φωτιά. Ήταν σκυμμένος πάνω από το έδαφος και με την απομάκρυνσή του από το σημείο προκλήθηκε πυρκαγιά.

Ο νεαρός, που είναι από την Πάτρα, συνελήφθη από αστυνομικούς της διεύθυνσης Αχαΐας που βρίσκονταν στο σημείο.

Για το περιστατικό καταθέτει και φωτογράφος που έχει φωτογραφίσει τον νεαρό να σκύβει και να προκαλείται πυρκαγιά στο σημείο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Απογευματινές ώρες σήμερα 13/08/2025 συνελήφθη στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, 25χρονος ημεδαπός για εμπρησμό.