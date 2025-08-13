Κερατέα: Σύγκρουση πυροσβεστικού οχήματος με ΙΧ, νεκρή μία 61χρονη

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στο τροχαίο στην Κερατέα.

Μία γυναίκα 61 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κερατέα, όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο πριν από τις 15:00 της Τετάρτης, στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου. Η 61χρονη από τη Βουλγαρία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ, αλλά δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πυροσβέστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με εντολή εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ.