Κολυδάς: Πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων την Πέμπτη, νέα ενίσχυση την Παρασκευή

Η ένταση των ανέμων θα εξασθενήσει, αλλά πρόσκαιρα.

Οι ισχυροί άνεμοι- που κλιμακώνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης των φωτιών- θα εξασθενήσουν αύριο, Πέμπτη, αλλά θα ακολουθήσει νέα ενίσχυσή του από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

«Πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων την Πέμπτη και νέα ενίσχυση από το απόγευμα της Παρασκευής όπου τοπικά το μελτέμι στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ και θα διατηρηθεί ενισχυμένο και το Σάββατο», αναφέρει σε ανάρτηση ο μετεωρολόγος του Star.

{https://x.com/KolydasT/status/1955641965166371075}

Αύριο, Πέμπτη (14/8), σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Την Παρασκευή (15/8) οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα 7-8 μποφόρ. Το Σάββατο (16/8), η ένταση των βοριάδων θα φτάνει στα δυτικά τα 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 5-7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Όσο για την Κυριακή (17/8), οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3-4 και στα ανατολικά 4-6 μποφόρ.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη σε 5 περιφέρειες

Για αύριο, Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε πέντε περιφέρειες, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: