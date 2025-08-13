Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κολυδάς: Πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων την Πέμπτη, νέα ενίσχυση την Παρασκευή

Κολυδάς: Πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων την Πέμπτη, νέα ενίσχυση την Παρασκευή Φωτογραφία: SOOC/ MENELAOS MICHALATOS
Η ένταση των ανέμων θα εξασθενήσει, αλλά πρόσκαιρα.

Οι ισχυροί άνεμοι- που κλιμακώνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης των φωτιών- θα εξασθενήσουν αύριο, Πέμπτη, αλλά θα ακολουθήσει νέα ενίσχυσή του από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

«Πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων την Πέμπτη και νέα ενίσχυση από το απόγευμα της Παρασκευής όπου τοπικά το μελτέμι στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ και θα διατηρηθεί ενισχυμένο και το Σάββατο», αναφέρει σε ανάρτηση ο μετεωρολόγος του Star.

{https://x.com/KolydasT/status/1955641965166371075}

Αύριο, Πέμπτη (14/8), σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Την Παρασκευή (15/8) οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα 7-8 μποφόρ. Το Σάββατο (16/8), η ένταση των βοριάδων θα φτάνει στα δυτικά τα 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 5-7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Όσο για την Κυριακή (17/8), οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3-4 και στα ανατολικά 4-6 μποφόρ.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη σε 5 περιφέρειες

Για αύριο, Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε πέντε περιφέρειες, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου)
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (περιφερειακές ενότητες Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (περιφερειακή ενότητα Λήμνου)

xartis_fotia_7fa27.jpg

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Νέο 112 στην Πάτρα - Φύγετε για το κέντρο της πόλης - Εκτός ελέγχου η φωτιά σε Φιλιππιάδα και Ζάκυνθο

Νέο 112 στην Πάτρα - Φύγετε για το κέντρο της πόλης - Εκτός ελέγχου η φωτιά σε Φιλιππιάδα και Ζάκυνθο

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Ο οδηγός διατροφής του Χάρβαρντ για άνδρες και γυναίκες άνω των 50

Ο οδηγός διατροφής του Χάρβαρντ για άνδρες και γυναίκες άνω των 50

Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για μειωμένο κίνδυνο ουλίτιδας, τερηδόνας και περιοδοντίτιδας

Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για μειωμένο κίνδυνο ουλίτιδας, τερηδόνας και περιοδοντίτιδας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Μαξίμου: Διαρρέουν κείμενα ότι και η Ευρώπη… καίγεται!

Μαξίμου: Διαρρέουν κείμενα ότι και η Ευρώπη… καίγεται!

Ο Πληροφοριοδότης
Φλέγεται η Πάτρα - Διώχνουν κόσμο από τα προάστια στο κέντρο της πόλης

Φλέγεται η Πάτρα - Διώχνουν κόσμο από τα προάστια στο κέντρο της πόλης

Ελλάδα
Φωτιά στην Αχαΐα -ΥΠΠΟ: Περιορισμένες ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο Βούντενης (Εικόνες)

Φωτιά στην Αχαΐα -ΥΠΠΟ: Περιορισμένες ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο Βούντενης (Εικόνες)

Ελλάδα
Χαρίτσης για τις φωτιές: Κυβέρνηση καμένης γης - Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο (Βίντεο)

Χαρίτσης για τις φωτιές: Κυβέρνηση καμένης γης - Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο (Βίντεο)

Πολιτική

NETWORK

Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

healthstat.gr
Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2026-2040

Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2026-2040

ienergeia.gr
Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση των Πρότυπων Συμβάσεων Πλαίσιο

Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση των Πρότυπων Συμβάσεων Πλαίσιο

ienergeia.gr
ΠΙΣ: Εισήγηση στο υπουργείο Υγείας για διαδικασίες που θα αποτρέπουν την παράνομη συνταγογράφηση

ΠΙΣ: Εισήγηση στο υπουργείο Υγείας για διαδικασίες που θα αποτρέπουν την παράνομη συνταγογράφηση

healthstat.gr
Εβδομάδα αιμοδοσίας στο Σύνταγμα από το ΕΚΕΑ – «Δώσε λίγο από το χρόνο σου… με όλη σου την καρδιά»

Εβδομάδα αιμοδοσίας στο Σύνταγμα από το ΕΚΕΑ – «Δώσε λίγο από το χρόνο σου… με όλη σου την καρδιά»

healthstat.gr
Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

healthstat.gr
Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 τα Οικονομικά Αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Motor Oil

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 τα Οικονομικά Αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Motor Oil

ienergeia.gr