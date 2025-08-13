Games
ΑΑΔΕ: Λουκέτο σε γνωστό beach restaurant στη Ρόδο

ΑΑΔΕ: Λουκέτο σε γνωστό beach restaurant στη Ρόδο
Η γνωστή επιχείρηση βρέθηκε να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, και να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 εύρω ούσα σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης της Ρόδου.

Ακόμα μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι η γνωστή επιχείρηση βρέθηκε να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, και να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 εύρω ούσα σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης της Ρόδου.

Δηλαδή, δεν είχε προχωρήσει στη διασύνδεση και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών, που χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός πως έχει έδρα σε περιοχή, όπου μόνο απαρατήρητη δεν περνά (και όντως δεν πέρασε από την ΑΑΔΕ).

Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.

