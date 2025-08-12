Games
Έφτασε στο Λαύριο το πλοίο «Ιονίς» - Έπλεε με μία μηχανή, έπειτα από μπλακ άουτ

Έφτασε στο Λαύριο το πλοίο «Ιονίς» - Έπλεε με μία μηχανή, έπειτα από μπλακ άουτ Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ TRITON FERRIES
Το πλοίο έφτασε με ασφάλεια στο λιμάνι, με τη συνδρομή ρυμουλκού.

Στο λιμάνι του Λαυρίου έφτασε το πλοίο «Ιονίς», το οποίο έπλεε με μία μηχανή, έπειτα από μπλακ άουτ το οποίο προκάλεσε ακυβερνησία.

Το επιβατηγό- οχηματαγωγό, με το οποίο ταξίδευαν 183 άνθρωποι και έχει 25μελές πλήρωμα, έφτασε στο Λαύριο με τη συνδρομή ρυμουλκού. Δεύτερο ρυμουλκό, ξένης σημαίας που είχε δεσμευτεί από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης, συνόδευσε το «Ιονίς» μέχρι το λιμάνι.

Νωρίτερα ένα μπλακ άουτ στο πλοίο προκάλεσε ακυβερνησία στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου. Η βλάβη αποκαταστάθηκε μερικώς και το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του πλέοντας με μία μηχανή προς το Λαύριο.

