Η φωτιά κατέστρεψε την ιστορική ταβέρνα «Δαμιανός» στον Αγαλά

Στον πύρινο εφιάλτη που πλήττει τον Αγαλά, η καταστροφική μανία της φωτιάς δεν άφησε όρθια την αγαπημένη σε όλους ταβέρνα «Δαμιανός», χτισμένη πάνω από τις φημισμένες Σπηλιές του Δαμιανού.

Οι εικόνες είναι σοκαριστικές: καμένα δέντρα, αποκαΐδια από την ξύλινη και μεταλλική κατασκευή, στάχτη και πυκνοί καπνοί που πλανώνται πάνω από το άλλοτε ζωντανό σημείο συνάντησης κατοίκων και επισκεπτών. Η περιοχή γύρω από το κατάστημα, που αποτελούσε σημείο αναφοράς για την παραδοσιακή κουζίνα και τη μοναδική θέα, έχει μετατραπεί σε ένα τοπίο απόλυτης καταστροφής…

Πηγή: imerazante.gr