Eurojackpot 12/8/2025: Νέα κλήρωση απόψε για 10 εκατ. ευρώ

Eurojackpot 12/8/2025: Νέα κλήρωση απόψε για 10 εκατ. ευρώ Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Στις 21:15 η κλήρωση του Eurojackpot.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot συνεχίζονται απόψε (12/8), με έπαθλο 10 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη κλήρωση, στις 8 Αυγούστου, ένα δελτίο κέρδισε 36.553.237,20 ευρώ.

Η κατάθεση των δελτίων γίνεται έως τις 19:00 και η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 21:15. Υπενθυμίζεται ότι το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Κλίμακα φόρου

-κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο 

-κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

-κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

-κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

-κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

Ανεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.

Σημ.: Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.

