Τροχαίο ατύχημα με νταλίκες - Γέμισε αλεύρι η εθνική οδός έξω από τη Λαμία (Βίντεο και Εικόνες)

Ο οδηγός της δεύτερης νταλίκας εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ προκειμένου να απεγκλωβιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Νταλίκα έπεσε πίσω από άλλη νταλίκα στο 217,6 χλμ ακριβώς στον κόμβο της Αγίας Παρασκευής έξω από τη Λαμία με αποτέλεσμα να σκορπίσει με αλεύρι το οδόστρωμα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε o ένας οδηγός. Το τροχαίο σημειώθηκε λόγω του καπνού που υπήρχε στην περιοχή καθώς σύμφωνα με το LamiaReport, νωρίτερα είχε ξεσπάσει φωτιά δίπλα στην εθνική οδό έξω από τη Λαμία.

Οι καπνοί έκαναν επικίνδυνη την κυκλοφορία των οχημάτων και η αστυνομία έκλεισε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, κάνοντας εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Λαμίας και μέχρι τον κόμβο Αγίας Παρασκευής.

Η φωτιά έσβησε άμσεσα ωστόσο γύρω στις 17:30 και πριν ακόμη δοθεί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη σε κυκλοφορία καθώς υπήρχαν ακόμα πυροσβεστικά οχήματα στον δρόμο, μία νταλίκα έπεσε πίσω από άλλη νταλίκα.

