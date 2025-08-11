Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Τροχαίο ατύχημα με νταλίκες - Γέμισε αλεύρι η εθνική οδός έξω από τη Λαμία (Βίντεο και Εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα με νταλίκες - Γέμισε αλεύρι η εθνική οδός έξω από τη Λαμία (Βίντεο και Εικόνες) Φωτογραφία: LAMIAREPORT
Ο οδηγός της δεύτερης νταλίκας εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ προκειμένου να απεγκλωβιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Νταλίκα έπεσε πίσω από άλλη νταλίκα στο 217,6 χλμ ακριβώς στον κόμβο της Αγίας Παρασκευής έξω από τη Λαμία με αποτέλεσμα να σκορπίσει με αλεύρι το οδόστρωμα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε o ένας οδηγός. Το τροχαίο σημειώθηκε λόγω του καπνού που υπήρχε στην περιοχή καθώς σύμφωνα με το LamiaReport, νωρίτερα είχε ξεσπάσει φωτιά δίπλα στην εθνική οδό έξω από τη Λαμία.

Οι καπνοί έκαναν επικίνδυνη την κυκλοφορία των οχημάτων και η αστυνομία έκλεισε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, κάνοντας εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Λαμίας και μέχρι τον κόμβο Αγίας Παρασκευής.

ntalika1_59cbb.jpg

Η φωτιά έσβησε άμσεσα ωστόσο γύρω στις 17:30 και πριν ακόμη δοθεί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη σε κυκλοφορία καθώς υπήρχαν ακόμα πυροσβεστικά οχήματα στον δρόμο, μία νταλίκα έπεσε πίσω από άλλη νταλίκα.

Ο οδηγός της δεύτερης νταλίκας εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ προκειμένου να απεγκλωβιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Λαμίας.

ntalika3_d0aac.jpg

{https://www.youtube.com/watch?v=j9EkrwlJbPE}

Με πληροφορίες του LamiaReport

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Λαμία: Με φωνές και διαμαρτυρίες υποδέχθηκαν τον Άδωνι στα εγκαίνια του νέου ΤΕΠ (video)

Λαμία: Με φωνές και διαμαρτυρίες υποδέχθηκαν τον Άδωνι στα εγκαίνια του νέου ΤΕΠ (video)

Υγεία
Λάρισα: Νταλίκα ξήλωσε προστατευτικές μπάρες και ανατράπηκε στον ΠΑΘΕ (εικόνες)

Λάρισα: Νταλίκα ξήλωσε προστατευτικές μπάρες και ανατράπηκε στον ΠΑΘΕ (εικόνες)

Ελλάδα
Λαμία: Πέθανε ο 63χρονος που υπέστη θερμοπληξία λόγω καύσωνα

Λαμία: Πέθανε ο 63χρονος που υπέστη θερμοπληξία λόγω καύσωνα

Ελλάδα
Καύσωνας: Στη ΜΕΘ λόγω θερμοπληξίας κατέληξε 51χρονος στη Λαμία

Καύσωνας: Στη ΜΕΘ λόγω θερμοπληξίας κατέληξε 51χρονος στη Λαμία

Ελλάδα

NETWORK

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr
WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

ienergeia.gr
Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ienergeia.gr
Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

ienergeia.gr
Αφθώδης πυρετός: Φόβοι εξάπλωσης μετά από κρούσματα στην Τουρκία

Αφθώδης πυρετός: Φόβοι εξάπλωσης μετά από κρούσματα στην Τουρκία

healthstat.gr
Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

healthstat.gr
Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

ienergeia.gr
Έλαιο δαμάσκηνου: Το φυσικό αντιφλεγμονώδες για αντιγήρανση και λαμπερό δέρμα

Έλαιο δαμάσκηνου: Το φυσικό αντιφλεγμονώδες για αντιγήρανση και λαμπερό δέρμα

healthstat.gr