«Λευτεριά στην Παλαιστίνη» - Μεγάλες συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη

Περισσότερες από 100 κινητοποιήσεις σε κάθε γωνιά της χώρας.

Δεκάδες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και στους αμάχους της Γάζας, όπου αμέτρητα παιδιά λιμοκτονούν, πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε περισσότερα από 100 σημεία σε όλη τη χώρα, με το Σύνταγμα στην Αθήνα και την Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη να γεμίζει από κόσμο.

Λίγο μετά τις 20:00 ξεκίνησε στο Σύνταγμα η μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης προς τη Γάζα και η προσέλευση του κόσμου γινόταν όλο και μεγαλύτερη με τους πολίτες να φωνάζουν με μια φωνή «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Διαδηλωτές κρατούσαν στα χέρια εικόνες σκελετωμένων παιδιών, έχοντας βασικά αιτήματα: την άμεση παύση των πολεμικών επιχειρήσεων από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε μορφή συμμετοχής στις συγκρούσεις.

Όπως δηλώνει η πρωτοβουλία March to Gaza: «H 10η Αυγούστου είναι η πιο έμπρακτη απάντηση στην Ελληνική Κυβέρνηση που επιμένει να συνεργάζεται με το γενοκτονικό κράτος, χωρίς καμία ντροπή, την ώρα, που όπως φαίνεται και από τον χάρτη, η χώρα μας στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης και απαιτεί άμεσα την διακοπή κάθε συμμαχία […] Όλος ο κόσμος θα μάθει πως η ελληνική κυβέρνηση είναι μόνη της και όλοι οι υπόλοιποι υψώνουμε τη σημαία της αλληλεγγύης και στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της Παλαιστίνης».

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη

Μεγάλη ήταν η προσέλευση και στη Θεσσαλονίκη όπου στη συμβολή της οδού Τσιμισκή με την πλατεία Αριστοτέλους συγκεντρώθηκε κόσμος, μέλη της παλαιστινιακής κοινότητας, οργανώσεις και συλλογικότητες, με πανό και παλαιστινιακές σημαίες. Κοινό σύνθημα «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «να σταματήσει ο πόλεμος με το Ισραήλ».

Δείτε εικόνες: