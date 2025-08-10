Γιατροί δημοσίου νοσοκομείου πλούτιζαν από την παράνομη συνταγογράφηση αντιδιαβητικών φαρμάκων

Όλα γίνονταν εν αγνοία των ασθενών.

Στη χορήγηση παράνομων συνταγογραφήσεων για αντιδιαβητικά φαρμακευτικά σκευάσματα μεγάλης αξίας, προχώρησαν δύο ειδικευόμενοι γιατροί δημοσίου νοσοκομείου στην Αττική.

Σε βάρος των δύο γιατρών σχηματίστηκε δικογραφία για νόθευση συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Η υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων αποκαλύφθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Μετά από καταγγελία, οι αρχές προχώρησαν στην διερεύνηση και την ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων, και ταυτοποίησαν τους δύο ειδικευόμενους ιατρούς ως δράστες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι κατηγορούμενοι γιατροί, τον Δεκέμβριο του 2024 σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα τους και την πρόσβαση τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης ιατρών άλλης κλινικής και προέβησαν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος μεγάλης αξίας, σε ασθενείς της εν λόγω κλινικής που το ιστορικό τους δικαιολογούσε τη χορήγησή του.

Στη συνέχεια μετέβησαν σε φαρμακεία της Αττικής, όπου εκτέλεσαν τη συνταγή, ώστε να προμηθευτούν το εν λόγω φαρμακευτικό σκεύασμα, με σκοπό την μεταπώληση του σε άλλα άτομα, αποκομίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος.