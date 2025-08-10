Τραγωδία στην Κόρινθο: Οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα και ανασύρθηκε νεκρός (βίντεο)

Στο λιμάνι της Κορίνθου.

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κόρινθο, καθώς ένας 60χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα.

Η σορός του άτυχου 60χρονου ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Κατά τη διάρκεια της διάσωσης, ένας εκ των αστυνομικών τραυματίστηκε στο πόδι του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού ενώ οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Δείτε το βίντεο:

{https://youtu.be/DQ3ojEC4WRg?si=VoHm5hTI8QPtihXI}