ΚΚΕ για φωτιά στην Κερατέα: Υπάρχει ο «εμπρηστής» που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

«Η είδηση ότι η μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, μια ακόμη, σχετίζεται με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ δεν προξενεί καμία έκπληξη. Το ΚΚΕ, με κοινοβουλευτική παρέμβασή του, από τις 21 Ιουλίου, είχε αναδείξει ότι δίπλα στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας υπάρχει ο "εμπρηστής" που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ», αναφέρει, σε σχόλιό του το ΚΚΕ.

«Η προσπάθεια, συνεπώς, να φορτωθεί η ευθύνη μόνο σε κάποιους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ δεν "ξεπλένει" τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης που σε όλα τα ζητήματα αναζητά τους "αυτοφωρακηδες" για να μείνει στο απυρόβλητο η πολιτική της», προστίθεται στο σχόλιο του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι ελεύθεροι με εντολή του Εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για τη φωτιά στην Ανατολική Αττική η οποία, σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, φαίνεται να ξεκίνησε στην Κερατέα από κομμένο καλώδιο του δικτύου.

Για την υπόθεση ο Εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας ώστε να εντοπιστούν όλες οι παράμετροι και ακολούθως να αποδοθούν για όσους προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Οι δύο υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων.