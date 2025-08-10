Games
Φωτιά στην Κερατέα: Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Φωτιά στην Κερατέα: Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ Φωτογραφία: Eurokinissi
Θα διαταχθεί περαιτέρω έρευνα.

Ελεύθεροι, με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, ηλικίας 58 και 33 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές στην Κερατέα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 76χρονος και να προκληθούν τεράστιες καταστροφές.

Για την υπόθεση διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες της πυρκαγιάς που κατέκαψε σπίτια, αυτοκίνητα και περιουσίες κατοίκων και χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων.

Οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που εργάζονται στο τμήμα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δικτύου διανομής ρεύματος, συνελήφθησαν στο σημείο από όπου, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ξεκίνησε η πυρκαγιά από σπινθήρα σε κομμένο καλώδιο σε κολώνα της ΔΕΗ. Με βάση τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, τα ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας, λόγω του σπινθήρα, άρπαξαν φωτιά, η οποία επεκτάθηκε αφού στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

