Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Φωτιά στην Κερατέα: Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για παραλείψεις στη συντήρηση δικτύου

Φωτιά στην Κερατέα: Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για παραλείψεις στη συντήρηση δικτύου Φωτογραφία: Eurokinissi
Αναζητείται και ένα διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος.

Στη σύλληψη δύο στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο υπάλληλοι – υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου – κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στο ξέσπασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται πως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής ερευνούσε το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από στύλο ηλεκτροδότησης στην Κερατέα.

Το σημείο της αρχικής εστίας είχε εντοπιστεί και εξετάστηκε από κλιμάκιο της ΔΑΕΕ.

Μάλιστα, οι ενδείξεις ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Κερατέα ξεκίνησε μέσω ενός βραχυκυκλώματος σε πυλώνα της ΔΕΗ αυξήθηκαν από την ύπαρξη σχετικού βίντεο από την περιοχή, το οποίο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Παράλληλα, κάτοικοι κατέθεσαν στις Αρχές σχετικά με την έναρξη της πυρκαγιάς, με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής -όπως προαναφέρθηκε- να εντοπίζει το σημείο της αρχικής εστίας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές στην Αλβανία: Άξια απορίας η αδράνεια της ελληνικής κυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές στην Αλβανία: Άξια απορίας η αδράνεια της ελληνικής κυβέρνησης

Πολιτική
Κυψέλη: Συνελήφθη και ο δεύτερος από τα αδέλφια που είχαν ξυλοκοπήσει υπάλληλο καθαριότητας

Κυψέλη: Συνελήφθη και ο δεύτερος από τα αδέλφια που είχαν ξυλοκοπήσει υπάλληλο καθαριότητας

Ελλάδα
Πεντέλη: Συνελήφθη άνδρας για εργασίες με τροχό κοντά στο δάσος

Πεντέλη: Συνελήφθη άνδρας για εργασίες με τροχό κοντά στο δάσος

Ελλάδα
Φωτιά στον Κουβαρά: Εκκένωση της Ζ΄ Παιδικής Κατασκήνωσης Κερατέας για προληπτικούς λόγους

Φωτιά στον Κουβαρά: Εκκένωση της Ζ΄ Παιδικής Κατασκήνωσης Κερατέας για προληπτικούς λόγους

Ελλάδα

NETWORK

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

healthstat.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

healthstat.gr
Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

healthstat.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

healthstat.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr