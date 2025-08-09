Φωτιά στην Κερατέα: Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για παραλείψεις στη συντήρηση δικτύου

Αναζητείται και ένα διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος.

Στη σύλληψη δύο στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο υπάλληλοι – υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου – κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στο ξέσπασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται πως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής ερευνούσε το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από στύλο ηλεκτροδότησης στην Κερατέα.

Το σημείο της αρχικής εστίας είχε εντοπιστεί και εξετάστηκε από κλιμάκιο της ΔΑΕΕ.

Μάλιστα, οι ενδείξεις ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Κερατέα ξεκίνησε μέσω ενός βραχυκυκλώματος σε πυλώνα της ΔΕΗ αυξήθηκαν από την ύπαρξη σχετικού βίντεο από την περιοχή, το οποίο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Παράλληλα, κάτοικοι κατέθεσαν στις Αρχές σχετικά με την έναρξη της πυρκαγιάς, με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής -όπως προαναφέρθηκε- να εντοπίζει το σημείο της αρχικής εστίας.