Η top παραλία του Κορινθιακού Κόλπου κρύβεται μέσα σε μια σπηλιά

Η top παραλία του Κορινθιακού Κόλπου κρύβεται μέσα σε μια σπηλιά Φωτογραφία: Screenshot: Haanity / YouTube
Η πραγματικά εξωτική παραλία βρίσκεται μόνο 2 ώρες μακριά από την Αθήνα!

Αν έχετε εξερευνήσει κάθε παραλία της Αττικής και αναζητάτε κάτι διαφορετικό, χωρίς όμως να απομακρυνθείτε πολύ από την Αθήνα, ένας καλά κρυμμένος θησαυρός σας περιμένει για να τον ανακαλύψετε.

Μόλις 100 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και απέναντι από τις Αλκυονίδες Νήσους, η Σπηλιά της Φώκιας προσφέρεται για μια ξεχωριστή μονοήμερη εξόρμηση, ιδανική για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τις καθιερωμένες επιλογές.

Πρόκειται για μια παραλία μοναδικής ομορφιάς, κρυμμένη πίσω από απόκρημνα βράχια στον Κορινθιακό κόλπο. Αν αγαπάτε τις ανοργάνωτες παραλίες αλλά δεν θέλετε να μεταφέρετε εξοπλισμό, θα τη βρείτε ιδανική. Η φυσική αψίδα που σχηματίζουν τα βράχια ορθώνεται επιβλητικά πάνω από τα κρυστάλλινα, τιρκουάζ νερά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Στη δεξιά πλευρά της αψίδας βρίσκεται η ομώνυμη Σπηλιά της Φώκιας, με τη μικρή παραλία που την πλαισιώνει.

Στην παραλία αυτή ο ήλιος δε δύει ποτέ. Συγκεκριμένα, καθώς πρόκειται για μια σπηλαιώδη παραλία, η οροφή της σπηλιάς δημιουργεί μόνιμη σκίαση, προστατεύοντας τον επισκέπτη από τον καυτό ήλιο.

Η πρόσβαση δεν είναι εύκολη: είτε θα φτάσετε διά θαλάσσης, είτε μέσα από ένα στενό, πευκόφυτο και δύσβατο μονοπάτι. Ωστόσο, η ταλαιπωρία ανταμείβεται αμέσως μόλις βρεθείτε μπροστά σε αυτό το μοναδικό τοπίο.

Η Σπηλιά της Φώκιας παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη στους περισσότερους, γι’ αυτό και σπάνια συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Η απουσία ανθρώπινης παρέμβασης έχει επιτρέψει στο τοπίο να παραμείνει αυθεντικό και άγριο, θυμίζοντας περισσότερο εξωτική γωνιά του Ιονίου παρά παραλία κοντά στην Αθήνα.

Η πανέμορφη παραλία της Κορινθίας:

{https://www.youtube.com/watch?v=2AUKUuNADos}

