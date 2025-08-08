Inside Story: Πώς στήθηκε διαδικτυακή απάτη με «δόλωμα» τον Τάσο Τέλλογλου

Αναρτήσεις, που εμφανίζονται ως χορηγούμενες σε Facebook, Instagram και ακόμη και στο Messenger, παρουσιάζουν τον δημοσιογράφο φιμωμένο ή έτοιμο να αποκαλύψει «ένα μυστικό που θα αλλάξει τη ζωή χιλιάδων Ελλήνων».

Μια καλά οργανωμένη διαδικτυακή απάτη, που χρησιμοποιεί το πρόσωπο και το όνομα του δημοσιογράφου Τάσου Τέλλογλου για να παρασύρει πολίτες σε ψεύτικες επενδύσεις, αποκαλύπτει το Inside Story.

Αναρτήσεις, που εμφανίζονται ως χορηγούμενες σε Facebook, Instagram και ακόμη και στο Messenger, παρουσιάζουν τον δημοσιογράφο φιμωμένο ή έτοιμο να αποκαλύψει «ένα μυστικό που θα αλλάξει τη ζωή χιλιάδων Ελλήνων». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ψεύτικες διαφημίσεις που οδηγούν σε επενδυτικές πλατφόρμες-απάτες.

Η καμπάνια ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου και έχει κατακλύσει τα κοινωνικά δίκτυα, παρά τις αναφορές χρηστών και τις προσωπικές καταγγελίες του ίδιου του Τέλλογλου προς τη ΜΕΤΑ, την εταιρεία που διαχειρίζεται το Facebook και το Instagram. Όπως καταγγέλλεται, η πλατφόρμα κατεβάζει μεμονωμένες αναρτήσεις, αλλά δεν μπλοκάρει τους λογαριασμούς που τις δημοσιεύουν.

Ο μηχανισμός είναι απλός αλλά αποτελεσματικός: ο χρήστης παρασύρεται να πατήσει σε σύνδεσμο, πιστεύοντας ότι θα ακούσει κάποια αποκάλυψη του δημοσιογράφου. Αντί γι’ αυτό, μεταφέρεται σε σελίδα που υπόσχεται μεγάλα κέρδη μέσα από μια «καινοτόμο» επενδυτική πλατφόρμα. Μετά την εγγραφή, το θύμα δέχεται τηλεφώνημα από υποτιθέμενο «διαχειριστή επενδύσεων», ο οποίος το πείθει να καταθέσει τουλάχιστον 250 ευρώ. Από εκεί και πέρα, χρησιμοποιούνται διάφορα τεχνάσματα για να αποσπαστούν ακόμη περισσότερα χρήματα, τα οποία δεν επενδύονται ποτέ και χάνονται οριστικά.

Οι απατεώνες μιμούνται δημοσιογραφικές συνεντεύξεις, εμφανίζοντας ψεύτικες δηλώσεις του Τέλλογλου σε ελληνικά μέσα, όπως το Πρώτο Θέμα, και πλαστογραφώντας την υπογραφή της δημοσιογράφου Ελένης Γκρήγκοβιτς. Οι ανύπαρκτες «αποδόσεις» που παρουσιάζονται, συνοδεύονται από κατασκευασμένα σχόλια δήθεν ικανοποιημένων επενδυτών και ακόμη και από παραποιημένα τραπεζικά statements ή έγγραφα με λογότυπα μεγάλων μέσων.

Παρόμοιες απάτες με τη χρήση επωνύμων – γνωστές ως celebrity endorsement scams – έχουν εντοπιστεί διεθνώς. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει διευκολύνει τη δημιουργία ακόμη και ψεύτικων βίντεο (deepfakes) που κάνουν την απάτη πιο πειστική. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, δίκτυο με έδρα τη Γεωργία φέρεται να απέσπασε 35 εκατ. δολάρια από θύματα, χρησιμοποιώντας ανάλογες διαφημίσεις σε Facebook και Google.

Η τακτική είναι επικερδής επειδή τα ποσά που αποσπώνται από κάθε θύμα είναι σχετικά μικρά, αποφεύγοντας συχνά την προσοχή των αρχών. Πολλά θύματα, μάλιστα, δεν καταγγέλλουν την απάτη, είτε από ντροπή είτε από την αίσθηση ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ανάκτησης των χρημάτων τους.

Η αναγνώριση μιας τέτοιας απάτης απαιτεί προσοχή. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να αποφεύγονται προσφορές που υπόσχονται εξωπραγματικά κέρδη, να ελέγχεται η ορθογραφία και η γλώσσα του περιεχομένου, καθώς και η διεύθυνση URL. Στην περίπτωση Τέλλογλου, ενώ η εικόνα διαφήμισης έφερε το σωστό URL του Πρώτου Θέματος, ο σύνδεσμος οδηγούσε σε άσχετο ιστότοπο.

Σύμφωνα με το Inside Story, τουλάχιστον πέντε λογαριασμοί στο Facebook έχουν τρέξει διαφημίσεις με το όνομα και την εικόνα του Τέλλογλου, δημοσιεύοντας πάνω από 450 ψεύτικες διαφημίσεις από τα τέλη Ιουνίου. Παρά τις αναφορές, οι λογαριασμοί παραμένουν ενεργοί και συνεχίζουν να προβάλλουν παρόμοιες καταχωρήσεις.

Η ΜΕΤΑ είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο του 2024 ότι θα εφαρμόσει τεχνολογία αναγνώρισης προσώπων για να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις, αλλά, όπως δείχνει η υπόθεση, το πρόβλημα παραμένει. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγγείλει και δημοσιογράφοι σε άλλες χώρες, όπως η Σλοβακία και η Νορβηγία, αλλά και γνωστές προσωπικότητες, όπως ο Βρετανός οικονομικός σύμβουλος Μάρτιν Λιούις, ο οποίος έχει κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας.