Απαγορευτικό απόπλου: Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά (Φωτογραφίες)

Απαγορευτικό απόπλου: Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά (Φωτογραφίες) Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Το απαγορευτικό απόπλου δεν αναμένεται να αρθεί μέχρι τουλάχιστον τη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Αντιμέτωποι με το απαγορευτικό απόπλου που τέθηκε σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφήνας, του Λαυρίου και του Πειραιά εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, ήρθαν από το πρωί της Παρασκευής χιλιάδες αδειούχοι που τελικά έμειναν με το εισιτήριο στο χέρι...

Το απαγορευτικό απόπλου δεν αναμένεται να αρθεί μέχρι τουλάχιστον τη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, καθώς «το μελτέμι συνήθως φυσάει από τις πρωινές ώρες, ενισχύεται το μεσημέρι και εξασθενεί το απόγευμα».

Δείτε φωτογραφίες του Γιάννη Παναγόπουλου (Eurokinissi) από το λιμάνι του Πειραιά:

