Φωτιά τώρα: Σε δύσβατο σημείο το μέτωπο στο Ηράκλειο, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Η φωτιά στην Γόρτυνα Ηρακλείου μαίνεται εν μέσω θυελλωδών ανέμων, πύρινο μέτωπο και στην Πυλαία Αλεξανδρούπολη.

Σε πλήρη εξέλιξη με ιδιαίτερη ένταση είναι η φωτιά που ξέσπασε απόψε στη Γόρτυνα του Ηρακλείου Κρήτης.

Το μέτωπο της φωτιάς είναι ιδιαιτέρως δυσπρόσιτο και δύσβατο γεγονός που παρεμποδίζει τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να προσεγγίσουν την εστία και να επιχειρήσουν δυναμικά.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης και δεδομένης της προχωρημένης ώρας που ξέσπασε η φωτιά δόθηκε μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων και τα εναέρια δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν τις ρίψεις.

Η μάχη με τις φλόγες θα είναι ολονύχτια κόντρα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες εν μέσω θυελλωδών ανέμων. Η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο παραμένει κρίσιμη με 88 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ να επιχειρούν εντατικά. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Μακρυχώρι Καβάλας

Η φωτιά στο Μακρυχώρι Καβάλας έχει πλέον υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Παρ’ όλα αυτά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο σημείο και να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις που συνεχίζουν να εμφανίζονται σε διάφορα σημεία, προκειμένου να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται με επιμονή, ενώ η επιφυλακή παραμένει αυξημένη, ειδικά λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν νέες εστίες.

Φωτιά και στην Πυλαία Αλεξανδρούπολης

Πύρινο μέτωπο είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Πυλαία του δήμου Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Μάχη με τις φλόγες εν μέσω ισχυρών ανέμων δίνουν 42 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων από τη 2η ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1953549495813517669}