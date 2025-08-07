Games
Απαγορεύουν τα κινητά στις ανακρίσεις Τριαντόπούλου - Καραμανλή για τα Τέμπη

Απαγορεύουν τα κινητά στις ανακρίσεις Τριαντόπούλου - Καραμανλή για τα Τέμπη
Ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς, γραμματείς, μάρτυρες αλλά και δικηγόροι θα είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα κινητά τους τηλέφωνα, πριν καν μπουν στο χώρο των γραφείων όπου θα διεξάγεται η ανάκριση.

Απαγορεύονται τα κινητά στις ανακρίσεις για υποθέσεις του άρθρου 86 του Συντάγματος. Η απαγόρευση θα ισχύσει στις υποθέσεις Τριαντόπουλου και Καραμανλή για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Με την επίκληση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, ο Άρειος Πάγος απαγορεύει ρητά την κατοχή των κινητών τηλεφώνων για όλους όσοι θα συμμετάσχουν στις ανακρίσεις που θα διεξαχθούν στο Ανώτατο Δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς, γραμματείς, μάρτυρες αλλά και δικηγόροι θα είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα κινητά τους τηλέφωνα, πριν καν μπουν στο χώρο των γραφείων όπου θα διεξάγεται η ανάκριση.

Πρωτοφανής η απαγόρευση, καταγγέλλει ο δικηγόρος θυμάτων των Τεμπών, Γ. Μαντζουράνης

Η απαγόρευση «δια ροπάλου» της κατοχής κινητών, ανακοινώθηκε από τον Άρειο Πάγο, με αφορμή τη σχετική αναφορά που έκανε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας στον οποίο προσέφυγε, εκπροσωπώντας συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Γιάννης Μαντζουράνης, ο οποίος δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ο κ. Μαντζουράνης χαρακτήρισε πρωτοφανή εξευτελισμό των δικηγόρων, ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης το ότι δεν του επετράπη να έχει καν στην τσέπη του το κινητό τηλέφωνο, τονίζοντας πως ουδέποτε στο παρελθόν ίσχυε τέτοια απαγόρευση.

Σε ανακοίνωση του Αρείου Πάγου αναφέρεται πάντως πως «είναι σύνηθες φαινόμενο, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης» η απαγόρευση των κινητών και έχει σκοπό την «προστασία του κύρους της διαδικασίας».

Η ανακοίνωση της απαγόρευσης από τον Άρειο Πάγο

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση που υπογράφει ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος αναφέρεται:

«Οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και οι βασικές αρχές της δίκαιης δίκης, υποχρεώνουν τις δικαστικές αρχές, όχι απλώς να τηρούν, αλλά και να περιφρουρούν τη μυστικότητα της ανάκρισης. Για το λόγο αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο να εφαρμόζονται γενικά και, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, ειδικά μέτρα προς υποστήριξη της υποχρέωσης αυτής, γεγονός που οπωσδήποτε ενδιαφέρει κάθε πολίτη.

Ο Άρειος Πάγος, ως αρμόδιο Δικαστήριο για τις υποθέσεις του άρθρου 86 του Συντάγματος 1975, λαμβάνει για κάθε στάδιο της διαδικασίας τα, κατά περίπτωση και εντός των ορίων της αρμοδιότητας του, προσφορότερα μέτρα για την διεξαγωγή της ανακριτικής διαδικασίας και οπωσδήποτε τα απαιτούμενα για την προστασία της μυστικότητας της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η παράδοση των συσκευών κινητής τηλεφωνίας κατά την είσοδο στο χώρο των γραφείων της ανάκρισης. Το μέτρο αυτό αφορά τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς και τους Γραμματείς που έχουν δικαίωμα παρουσίας στο χώρο, όσους έχουν την ιδιότητα του μάρτυρα και του κατηγορούμενου, καθώς και τους Συνηγόρους που έχουν σχέση με την υπόθεση.

Τονίζουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο, όπως και κάθε αντίστοιχο, αφορά άπαντες, ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους, εφαρμόζεται απαρέγκλιτα, οπωσδήποτε δεν έχει σκοπό να στοχοποιήσει οποιονδήποτε και αποβλέπει στην προστασία όλων και ιδίως του κύρους της διαδικασίας».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

