Σε εξέλιξη η φωτιά στη Θάσο σήμερα

Το μέτωπο που ανησυχεί είναι στις Μαριές στη Θάσο λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στη Θάσο και σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου. Στην πυροσβεστική υπάρχει αισιοδοξία για τις φωτιές που ξέσπασαν λόγω κεραυνών. Η εικόνα είναι καλύτερη και ξεκινούν ρίξεις από τα αεροσκάφη. Το μέτωπο που ανησυχεί είναι στις Μαριές λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται από σήμερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς έξι Περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο «πορτοκαλί» συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκτεταμένων πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες και το πέταγμα αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί προληπτικά σε κρίσιμα σημεία, ενώ έχει τεθεί σε ετοιμότητα και ο εναέριος στόλος για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής,
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας),
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),
  • Περιφέρεια Κρήτης,
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας),
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων).

Φωτιά τώρα στον Πειραιά: Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι

Ελλάδα

Φωτιά τώρα στον Πειραιά: Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι

Ελλάδα
Ξάνθη: Φωτιά τώρα στο Πόρτο Λάγος

Ελλάδα

Ξάνθη: Φωτιά τώρα στο Πόρτο Λάγος

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στις Σέρρες, ήχησε «112»

Ελλάδα

Φωτιά τώρα στις Σέρρες, ήχησε «112»

Ελλάδα
Φωτιά στη Θάσο: Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες - Κρίσιμο το μέτωπο στον όρμο Πρίνου

Ελλάδα

Φωτιά στη Θάσο: Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες - Κρίσιμο το μέτωπο στον όρμο Πρίνου

Ελλάδα

