Σε εξέλιξη η φωτιά στη Θάσο σήμερα

Το μέτωπο που ανησυχεί είναι στις Μαριές στη Θάσο λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στη Θάσο και σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου. Στην πυροσβεστική υπάρχει αισιοδοξία για τις φωτιές που ξέσπασαν λόγω κεραυνών. Η εικόνα είναι καλύτερη και ξεκινούν ρίξεις από τα αεροσκάφη. Το μέτωπο που ανησυχεί είναι στις Μαριές λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται από σήμερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς έξι Περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο «πορτοκαλί» συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκτεταμένων πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες και το πέταγμα αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί προληπτικά σε κρίσιμα σημεία, ενώ έχει τεθεί σε ετοιμότητα και ο εναέριος στόλος για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: