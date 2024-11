Flying Tiger Copenhagen: Ανακαλούν προϊόν στην Ελλάδα

Ο λόγος που ανακαλείται αυτό το δημοφιλές παιδικό αξεσουάρ.

Σε ανάκληση προϊόντος που πωλήθηκε από τα καταστήματά της στην Ελλάδα προχωρά η Flying Tiger Copenhagen.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται και στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία «θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Flying Tiger Copenhagen έχει προχωρήσει σε ανάκληση του προϊόντος με κωδικό 3056915 που αφορά παιδική στέκα μαλλιών. Το καπάκι του κουτιού της θήκης των μπαταριών δεν ασφαλίζει ορθά, επομένως οι μπαταρίες θα μπορούσαν να είναι προσβάσιμες σε μικρά παιδιά με κίνδυνο κατάποσης και επαφής με βλαβερές ουσίες. To προϊόν που ανακαλείται είναι η στέκα HAIRBAND W LIGHT AND VEIL DARK UNICORN, item no. 3056915, all batches, πωλήσεις από το 2024.».

Όπως διευκρινίζεται «Οι πελάτες θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση του προϊόντος άμεσα. Μπορούν να επιστρέψουν το προϊόν στο πλησιέστερο Flying Tiger Copenhagen και να τους επιστραφεί το χρηματικό αντίτιμο του προϊόντος.»

