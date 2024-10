Eject Festival: Με το original line up οι Dream Theater στην Αθήνα

H προπώληση για τη συναυλία των Dream Theater ξεκινά την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου στις 12μ.μ.

Οι Dream Theater έρχονται στις 23 Ιουλίου στην Αθήνα στο πλαίσιο του Eject Festival και γιορτάζουν τα 40 χρόνια πορείας του.

Η προπώληση ξεκινά την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου στις 12μ.μ. και το εισιτήριο είναι στα 60 ευρώ ενώ διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 150 ευρώ με προνομιακές παροχές.

Το 1985 ο John Petrucci, o Mike Portnoy και ο John Myung γνωρίστηκαν στο κορυφαίο πανεπιστήμιο μουσικών σπουδών του κόσμου, στο Berklee College of Music.

Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί τη συνέχεια αυτής της γνωριμίας. Οι Dream Theater μέσα σε 4 δεκαετίες κατόρθωσαν τα πάντα: έχουν πουλήσει πάνω από 15 εκ. δίσκους, έχουν κερδίσει ένα Grammy, για το «The Alien», έχουν κατακτήσει τα charts σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά κυρίως έχουν αναγνωριστεί ως το συγκρότημα που αναβάθμισε και καταξίωσε το progressive metal ως σημαντικότατο παρακλάδι του σκληρού ήχου.

Από το «Images And Words» του 1992, ως το «Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory» και το «A View From The Top Of The World» του 2021 έχουν αποθεωθεί από κοινό και κριτικούς.

Το καλοκαίρι του 2025 οι Dream Theater επιστρέφουν έχοντας ξανά μαζί τους μετά από σχεδόν 15 χρόνια τον Mike Portnoy, ο οποίος πέρα από κορυφαίος drummer και ιδρυτικό τους μέλος. Το «Night Terror», το πρώτο δείγμα από το «Parasomnia», τον 16ο δίσκο της καριέρας τους που αναμένεται στις 7 Φεβρουαρίου 2025, ξεπέρασε το 1εκ. streams το πρώτο 24ωρο της κυκλοφορίας του.