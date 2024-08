Κασσελάκης - Τάιλερ: Γάμος αλά αμερικανικά με λίστα γάμου για δώρα ως 2.500 δολάρια

Ο γάμος θα τελεστεί στις 30 Αυγούστου στην Κρήτη, στον Βοτανικό Κήπο Χανίων, και το πάρτι για τον γάμο θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες.

Πλησιάζει η ημέρα όπου θα παντρευτούν στην Κρήτη ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Τάιλερ Μακμπέθ. Όπως φαίνεται όλα είναι έτοιμα και απομένουν μερικές λεπτομέρειες για τη μεγάλη ημέρα.

Ο γάμος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Τάιλερ θα τελεστεί στις 30 Αυγούστου στην Κρήτη, στον Βοτανικό Κήπο Χανίων. Το πάρτι για τον γάμο θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες, από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου, όπως έγραφε το προσκλητήριο. Το ζευγάρι μάλιστα, έχει ρυθμίσει και το θέμα των δώρων που λαμβάνουν οι νεόνυμφοι από τους καλεσμένους τους.

Μέσως της σελίδας honeyfund.com, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ένα χρηματικό ποσό αλλά και να αφήσουν ένα σχόλιο ή μία ευχή για το ζεύγος. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, τα χρηματικά ποσά μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 2.500 δολάρια. Στην εν λόγω σελίδα που έχει φτιαχτεί για το ζευγάρι ως φιξ επιλογές δίνονται τα 100, 250, 500 δολάρια και στην επιλογή «άλλο ποσό» η δυνατότητα να δωρίσει κάποιος από 10 δολάρια ως 2.500 δολάρια.

Πρόκειται για την αντίστοιχη λίστα γάμου που υπάρχει και στην Ελλάδα και συνήθως αναγράφεται στην πρόσκληση, με τα ζευγάρια να δίνουν ένα λογαριασμό τράπεζας ώστε όσοι καλεσμένοι το επιθυμούν να τους καταθέσουν χρήματα, αντί δώρων. Στις ΗΠΑ τα χρηματικά δώρα γάμου γίνονται με αυτόν τον τρόπο, ώστε οι φορολογικές υπηρεσίες να έχουν άμεση πρόσβαση και να μπορούν να ελέγξουν και να φορολογήσουν τα ποσά, όπως αναφέρουν πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, φαίνεται ότι όποιος έχει καταθέσει τη δωρεά του στο ζευγάρι για τον μήνα του μέλιτος αφήνει και ένα σχόλιο μεταφέροντας τις ευχές του. Μεταξύ άλλων στο Guest Book εμφανίζεται να έχει υπογράψει και ο αντιπρόεδρος της Meta, John Allen Thomas, ο οποίος είχε επισκεφτεί την ελληνική Βουλή με τον κ. Κασσελάκη. Έγραψε συγκεκριμένα το εξής σχόλιο: «Tyler, Stefanos- We hope this gift helps you find a few moments where politics aren't the hot topic of discussion—unless, of course, you're debating the best beaches. Congratulations! Please consider this a small campaign contribution to your personal happiness fund, Stefanos. We're confident this will yield bipartisan support from both you and Tyler! May y'alls honeymoon be filled with landslide victories of relaxation, adventure, and joy. xoxo, John Allen & Adam».