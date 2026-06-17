Η Interamerican βράβευσε τους συνεργάτες που ξεχώρισαν το 2025, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της εταιρείας και τη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας.

Σε μια ξεχωριστή τελετή αφιερωμένη στους ανθρώπους που αποτελούν κινητήρια δύναμη της ανάπτυξής της, ο Όμιλος Interamerican τίμησε τους κορυφαίους συνεργάτες των Δικτύων Πωλήσεων. Η απονομή των Sales Awards 2025 πραγματοποιήθηκε στο ONASSIS STEGI, φέρνοντας στο επίκεντρο τους ανθρώπους που με τη δουλειά, τη συνέπεια και την αφοσίωσή τους συμβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Με κεντρικό μήνυμα “Create the Legacy”, η φετινή διοργάνωση ανέδειξε κάτι περισσότερο από τις παραγωγικές επιδόσεις και τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Ανέδειξε τη διαδρομή, την καθημερινή προσπάθεια, την εξέλιξη και τους ανθρώπους που ξεπερνούν διαρκώς τα όριά τους, δημιουργώντας το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της Interamerican.

Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican

Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς, οι άνθρωποι των Δικτύων Πωλήσεων της Interamerican επιβεβαιώνουν καθημερινά τον καθοριστικό τους ρόλο στην υλοποίηση της αποστολής της εταιρείας: να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους, προσφέροντας λύσεις που τους επιτρέπουν να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα.

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Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, Νικόλαος Δανελλάκης, Ασφαλιστικός Σύμβουλος που έλαβε το βραβείο «Αλέξανδρος Ταμπουράς», Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer του Ομίλου Interamerican

Σημαντικές στιγμές της βραδιάς αποτέλεσαν οι δύο τιμητικές βραβεύσεις της εταιρείας: το βραβείο «Δημήτρης Κοντομηνάς» και το βραβείο «Αλέξανδρος Ταμπουράς».

Το βραβείο «Δημήτρης Κοντομηνάς», που έχει θεσμοθετηθεί προς τιμήν του ιδρυτή της Interamerican και απονέμεται σε Ασφαλιστικό Σύμβουλο για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη νέα παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής και Υγείας, απονεμήθηκε και φέτος στον Ηλία Αποστολόπουλο, αναγνωρίζοντας μια διαδρομή που χαρακτηρίζεται από σταθερά υψηλές επιδόσεις, επαγγελματισμό και ουσιαστική προσήλωση στις ανάγκες των ανθρώπων.

Το βραβείο «Αλέξανδρος Ταμπουράς» απονεμήθηκε στον Νικόλαο Δανελλάκη, τιμώντας τον επαγγελματισμό, το ήθος και την ακεραιότητα με την οποία υπηρετεί το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου.

Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer του Ομίλου Interamerican

Η Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer του Ομίλου Interamerican, δήλωσε: «Το μήνυμα "Create the Legacy" αποτυπώνει τη φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζουμε την ανάπτυξη στην Interamerican. Η πραγματική επιτυχία δεν αφορά μόνο την επίτευξη στόχων, αλλά την ικανότητα να δημιουργούμε διαρκή αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες και την κοινωνία. Οι βραβευμένοι συνεργάτες μας αποτελούν πρότυπα επαγγελματισμού και εξέλιξης και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας της εταιρείας».

Σπύρος Οικονόμου, Sales Leader του Ομίλου Interamerican

Από την πλευρά του, ο Σπύρος Οικονόμου, Διευθυντής Πωλήσεων του Ομίλου Interamerican, ανέφερε σχετικά: «Οι κορυφαίες επιδόσεις είναι πάντα το αποτέλεσμα μακροχρόνιας προσπάθειας, προσήλωσης και ξεκάθαρου προσανατολισμού στον πελάτη. Οι συνεργάτες που βραβεύουμε σήμερα αποτελούν σημείο αναφοράς για το ήθος, τον επαγγελματισμό τους και την αφοσίωσή τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στην επιτυχία του δικτύου μας όσο και στη διαρκή εξέλιξη της Interamerican».

Η φετινή απονομή των Sales Awards 2025 ανέδειξε τη δύναμη που προκύπτει όταν η εμπειρία, η συνέπεια και η καθημερινή προσπάθεια συναντούν έναν κοινό στόχο. Οι βραβευθέντες συνεργάτες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα επαγγελματιών που εξελίσσονται διαρκώς και συμβάλλουν ουσιαστικά στην πορεία ανάπτυξης της Interamerican. Με το έργο τους ενισχύουν όχι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και την κουλτούρα εξέλιξης και συνεργασίας που διαμορφώνει το αύριο της εταιρείας.