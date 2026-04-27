Μια ξεχωριστή στιγμή πριν από τη σέντρα του τελικού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η ΕΠΟ και το Freenow by Lyft συνεργάστηκαν για μια ξεχωριστή στιγμή στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, με το #1 taxi app στην Ελλάδα να αναλαμβάνει τον ρόλο του Official Ball Carrier.

Ως περήφανος χορηγός του ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ, το Freenow τίμησε ισότιμα τις δύο ομάδες που έφτασαν στον τελικό, αναγνωρίζοντας την πορεία, την προσπάθεια, το πάθος και τη δυναμική που τις οδήγησαν σε αυτή τη σπουδαία στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στον τελικό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Freenow μετέφερε την επίσημη μπάλα του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο με ένα ειδικά διαμορφωμένο τηλεκατευθυνόμενο όχημα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή στιγμή λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.

Η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει τη σταθερή σύνδεση του Freenow με τον αθλητισμό, την εμπειρία των φιλάθλων και τις στιγμές που φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά σε όσα αγαπά. Με παρουσία σε περισσότερες από 20 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, το Freenow συμβάλλει με τον δικό του τρόπο στην εμπειρία σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων όπως ο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σε μια βραδιά που ενώνει δύο ιστορικές ομάδες, τους ανθρώπους τους και χιλιάδες φιλάθλους, το Freenow στάθηκε με σεβασμό δίπλα και στους δύο φιναλίστ, αναδεικνύοντας τις αξίες της προσπάθειας, της ευγενούς άμιλλας και του αθλητικού πνεύματος.

Το Freenow έφερε την μπάλα και από εκεί και πέρα, η συνέχεια γράφεται στο γήπεδο!

Σχετικά με το Freenow by Lyft

To Freenow by Lyft είναι το ευρωπαϊκό taxi app που προσφέρει ευρείες επιλογές πολλαπλής κινητικότητας για όλους σε 9 ευρωπαϊκές αγορές και πάνω από 180 πόλεις. Εκατομμύρια επιβάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες κινητικότητας μέσα από μία μόνο εφαρμογή, όπως , ενοικίαση αυτοκινήτου, carsharing, ηλεκτρικά ποδήλατα, σκούτερ και μοτοποδήλατα, καθώς και δημόσιες συγκοινωνίες. Με έδρα το Αμβούργο της Γερμανίας, η Freenow διευθύνεται από τον CEO, Thomas Zimmermann.

Τον Ιούλιο του 2025, η Freenow εξαγοράστηκε από την Lyft, μια παγκόσμια πλατφόρμα κινητικότητας που προσφέρει ποικιλία υπηρεσιών ταξί, υπηρεσίες rideshare, chauffeur, carsharing, ποδήλατα και σκούτερ σε 6 ηπείρους και σχεδόν 1.000 πόλεις. Εκατομμύρια οδηγοί έχουν επιλέξει να κερδίζουν από δισεκατομμύρια διαδρομές. Μαζί, η Freenow και η Lyft συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο συνδεδεμένου κόσμου, με επιλογές μετακίνησης για όλους.

