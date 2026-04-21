Ο Όμιλος προχωρά με σταθερά βήματα στην πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το τέλος του 2026

Επιτάχυνση των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προβλέπει το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026–2028, θέτοντας ως βασικό στόχο η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ να ανέλθει στα 12,7 GW έως το 2028. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο μετασχηματισμού της επιχείρησης προς ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.

Η ανακοίνωση συνέπεσε με τη συμμετοχή της εταιρείας στην Παγκόσμια Ημέρα της Γης, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και ενίσχυση των «πράσινων» επενδύσεων. Η στρατηγική της ΔΕΗ ευθυγραμμίζεται με τη Συμφωνία των Παρισίων και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Όμιλος προχωρά με σταθερά βήματα στην πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το τέλος του 2026, ενώ ήδη το 2025 κατέγραψε μείωση κατά 58% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την ηλεκτροπαραγωγή σε σύγκριση με το 2019. Παράλληλα, θέτει ως μακροπρόθεσμο στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040, ενισχύοντας τη στρατηγική του για έναν ανθεκτικό και βιώσιμο ενεργειακό μετασχηματισμό.

Η πορεία αυτή συνοδεύεται από στόχο μείωσης κατά 85% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο 2019–2028, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τους στόχους του ΟΗΕ.

Καθοριστική σημασία για την αξιοπιστία των δεσμεύσεων της εταιρείας έχει η επικύρωση των στόχων της από τη διεθνή πρωτοβουλία Science Based Targets initiative. Σύμφωνα με την αξιολόγηση, οι στόχοι της ΔΕΗ ευθυγραμμίζονται πλήρως με τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C, ενώ προβλέπουν δραστικές μειώσεις εκπομπών τόσο στις άμεσες όσο και στις έμμεσες δραστηριότητες του Ομίλου έως το 2030 και το 2040.