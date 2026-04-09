Η Allwyn AG ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας ευρωπαϊκής διασυνοριακής διάσπασης μέσω διαχωρισμού.

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο εταιρικός μετασχηματισμός της Allwyn AG, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας ευρωπαϊκής διασυνοριακής διάσπασης μέσω διαχωρισμού, με επίκεντρο τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα. Η κίνηση προβλέπει τη μεταβίβαση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που έχουν προσαρτηθεί στο ελληνικό υποκατάστημα «Allwyn Υποκατάστημα Αλλοδαπής» σε νέα ανώνυμη εταιρεία ελληνικού δικαίου, με την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία θα αποτελεί εξ ολοκλήρου θυγατρική της Allwyn AG.

Η εταιρεία, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της της 24ης και της 30ής Μαρτίου 2026, γνωστοποίησε προς το επενδυτικό κοινό ότι το διοικητικό της συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει από τις 30 Μαρτίου τη διάσπαση, το σχετικό σχέδιο, τον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία αναφοράς την 16η Μαρτίου 2026, καθώς και την αναλυτική έκθεση προς μετόχους και εργαζομένους για τις νομικές, οικονομικές και εργασιακές πτυχές της πράξης. Τα έγγραφα αυτά έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ενώ το σχέδιο διάσπασης και η σχετική ενημέρωση προς μετόχους, πιστωτές και εργαζομένους αναμένεται να δημοσιευθούν στο RESA του Λουξεμβούργου έως τις 10 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τη γενική συνέλευση των μετόχων και τις αρμόδιες αρχές. Η πράξη θα θεωρηθεί ότι έχει συντελεστεί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης στο RESA της ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Από εκείνη τη στιγμή, η νέα εταιρεία θα υποκατασταθεί αυτοδικαίως και καθολικά σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τον μεταβιβαζόμενο κλάδο στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται ανανέωση συμβάσεων ή άλλη πρόσθετη διατύπωση.

Η Allwyn AG διευκρινίζει ότι ο μετασχηματισμός αυτός εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο επιχειρηματικής συνένωσης με τον όμιλο Allwyn, το οποίο είχε εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2025 και από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 7 Ιανουαρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της οργανωτικής και λειτουργικής αποτελεσματικότητας στην ελληνική αγορά, μέσω πιο εξειδικευμένης διοίκησης, σαφέστερης κατανομής ευθυνών και στοχευμένης διάθεσης πόρων.

Σε οικονομικό επίπεδο, η μεταβίβαση του κλάδου θα πραγματοποιηθεί στις λογιστικές αξίες που αποτυπώνονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού, όπως επιβεβαιώνεται και από την έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα της Grant Thornton Audit & Assurance στο Λουξεμβούργο. Ως αντάλλαγμα για την εισφορά του κλάδου, η νέα εταιρεία θα εκδώσει υπέρ της Allwyn AG συνολικά 460.876.718 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης, που αντιστοιχούν στο σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου. Δεν προβλέπεται καμία χρηματική καταβολή, ούτε σχέση ανταλλαγής μετοχών, καθώς η νέα εταιρεία θα είναι 100% θυγατρική της διασπώμενης.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι από τη διάσπαση δεν θα επηρεαστεί η μετοχική σύνθεση, η διοίκηση ή η εισηγμένη ιδιότητά της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Allwyn AG θα συνεχίσει να υφίσταται κανονικά, χωρίς λύση ή εκκαθάριση. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται μέσω του ελληνικού υποκαταστήματος θα μεταφερθούν αυτοδικαίως στη νέα εταιρεία, σύμφωνα με τους κανόνες περί μεταβίβασης επιχείρησης, ενώ και τυχόν εκκρεμείς δίκες που αφορούν τον μεταβιβαζόμενο κλάδο θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή από τη νέα νομική οντότητα.

Σημαντική είναι και η επίπτωση στη δομή του ομίλου στην Ελλάδα, καθώς μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης η νέα εταιρεία θα καταστεί μοναδικός μέτοχος του ΟΠΑΠ και της Allwyn Ελλάς Investment Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, ενώ τυχόν θυγατρικές αυτών θα περάσουν έμμεσα υπό τον έλεγχό της. Η Allwyn AG σημειώνει ότι η μεταβολή αυτή δεν αναμένεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, αλλά αντιθέτως να ενισχύσει τον λειτουργικό διαχωρισμό και να βελτιστοποιήσει τη διοικητική και επιχειρησιακή οργάνωση του ομίλου.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, η εταιρεία εκτιμά ότι η διάσπαση θα έχει ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλες οι απαιτούμενες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις.