Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2026 και ώρα Ελλάδος 14:00, από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια.

Η Planetek Hellas ανακοινώνει την επιτυχή εκτόξευση του OPTISAT, μιας αποστολής κυβοδοροφόρου 6U που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και θα λειτουργήσει από την εταιρεία, με στόχο την επίδειξη προηγμένων τεχνολογιών ασφαλών οπτικών δορυφορικών επικοινωνιών σε συνδυασμό με δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων παρατήρησης της Γης επί του δορυφόρου.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2026 και ώρα Ελλάδος 14:00, από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια.

Ενίσχυση εθνικών και ευρωπαϊκών διαστημικών δυνατοτήτων

Η αποστολή υλοποιείται στο πλαίσιο συμβολαίου με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) και εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, υπό την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των εθνικών διαστημικών δυνατοτήτων και της θέσης της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα.

Ασφαλείς Διαστημικές Επικοινωνίες

Η αποστολή OPTISAT συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων ελληνικών κυβοδορυφόρων που επιδεικνύουν ασφαλείς επικοινωνίες μέσω λέιζερ από το διάστημα. Ο δορυφόρος φέρει ένα συμπαγές οπτικό τερματικό επικοινωνιών για μικρο- και νανοδορυφόρους, που παρέχεται από την TESAT (SCOT20). Με τη χρήση οπτικών σημάτων αντί ραδιοσυχνοτήτων (RF), η αποστολή στοχεύει σε ρυθμούς μετάδοσης έως και 1 Gbps, προσφέροντας αυξημένη ασφάλεια έναντι παρεμβολών ή υποκλοπών. Οι δυνατότητες αυτές είναι κρίσιμες για αποστολές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα και ασφαλή μετάδοση δεδομένων. Το σύστημα SCOT20 συμμορφώνεται με βασικά διεθνή πρότυπα οπτικών επικοινωνιών, όπως τα SDA και ESTOL.

Παράλληλα, η αποστολή περιλαμβάνει πειραματικές δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων επί του δορυφόρου, επιτρέποντας την άμεση επεξεργασία δεδομένων παρατήρησης της Γης σε τροχιά και μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο απόκτησης και αξιοποίησης κρίσιμης πληροφορίας.

Ο Frédéric Rouesnel, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, ανέφερε: «Ο OPTISAT αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαρκώς ενισχυόμενης καινοτομίας της Ελλάδας στον τομέα του Διαστήματος. Η επίδειξη προηγμένων δυνατοτήτων οπτικών επικοινωνιών, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της αποδοτικότητας μεταφοράς δεδομένων παρατήρησης της Γης, αναδεικνύει το φιλόδοξο όραμα της Planetek Hellas για την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της χώρας. Είναι ιδιαίτερη χαρά για την ESA να συνεργάζεται με την ομάδα προς τον κοινό στόχο της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού διαστημικού μέλλοντος».

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης δήλωσε: «Η αποστολή OPTISAT σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη προηγμένων οπτικών επικοινωνιών space-to-earth, μιας τεχνολογίας αιχμής που διεθνώς αναδεικνύεται ως κρίσιμος πυλώνας για ασφαλή και υπερυψηλής χωρητικότητας διασύνδεση. Η Ελλάδα επενδύει στρατηγικά τόσο στο διαστημικό σκέλος όσο και σε επίγειες οπτικές υποδομές, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα επεκτείνει τα δίκτυα υψηλής χωρητικότητας πέρα από τα παραδοσιακά επίγεια όρια. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύουμε τη διασύνδεση διαφορετικών σημείων του πλανήτη και ανοίγουμε τον δρόμο για νέες εφαρμογές σε τομείς όπως η ασφάλεια, η πολιτική προστασία και οι κρίσιμες υποδομές».

Ο Στέλιος Μπολλάνος, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Planetek Hellas, πρόσθεσε: «Με τον OPTISAT αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε κρίσιμες διαστημικές τεχνολογίες που συνδυάζουν ασφαλείς επικοινωνίες και επιχειρησιακή αξιοποίηση δεδομένων παρατήρησης γης. Ταυτόχρονα, η αποστολή συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ομάδας μηχανικών μας στην Αθήνα, δημιουργώντας ισχυρές βάσεις για μελλοντικά, πιο σύνθετα εθνικά και ευρωπαϊκά ολοκληρωμένα (end2end) διαστημικά συστήματα διττής χρήσης (dual use), τόσο για πολιτικές όσο και για αμυντικές εφαρμογές».

Η αποστολή Optisat αποτελεί επίσης, πλατφόρμα συνεργασίας με Έλληνες και Ευρωπαίους εταίρους. Στην Ελλάδα, η Planetek Hellas συνεργάζεται με το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την JNP και την BitRezus (ESA BIC Greece) για την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αποστολή υποστηρίζεται από κορυφαίους προμηθευτές, όπως η TESAT, EnduroSat, SkyLabs, D-Orbit και Planetek Italia, δημιουργώντας ένα ισχυρό βιομηχανικό και τεχνολογικό οικοσύστημα.